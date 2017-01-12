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Встреча Порошенко с Байденом состоится 15 января - официально

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Как сообщила пресс-служба главы государства, Порошенко встретится с Байденом в рамках его визита в Украину. Программа визита вице-президента США в Украину не обнародована.
Петр Порошенко и Джозеф Байден. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в воскресенье, 15 января, сообщает пресс-служба главы государства.

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Порошенко встретится с Байденом в рамках его визита в Украину. Программа визита вице-президента США в Украину не обнародована.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Джозеф Байден приветствовал действия властей Украины по укреплению финансовой стабильности в стране.

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