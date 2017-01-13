Байден прослезился при получении президентской медали

Награждение произошло во время церемонии проводов Байдена в Белом доме.

Обама произнес речь, в которой перемежал похвалу Байдену с шутками. "Это последний шанс для интернета поговорить о нашей крепкой мужской дружбе", — заявил Обама.

Он также поблагодарил Байдена за то, что тот "разрешил ему поговорить с папой Римским Франциском" во время визита понтифика в Вашингтон. Среди достоинств Байдена Обама отметил также, что тот подружился с поп-певицей Леди Гага. Обама рассказал, как Байден устраивал розыгрыши в президентском самолете, чтобы напугать работников Белого дома, и однажды переоделся официантом на собственной званой вечеринке, чтобы удивить гостей.

"Это самый лучший вице-президент, которого мы когда-либо видели", — заявил Обама, в то время как Байден утирал слезы. По его словам, Байден — "выносливый, верный, скромный работник, патриот, но прежде всего семьянин".

Байден в своей речи вновь продемонстрировал свою склонность к неоднозначным шуткам. Говоря о своей супруге Джилл, Байден заметил: "Все знают, что я ее люблю больше, чем она меня, и на то есть серьезные основания". Вице-президент также сказал, что не ожидал такой награды от своего начальника, и в шутку пригрозил уволить шефа своего аппарата, который вместе с Байденом уйдет в отставку через неделю.

Читайте также: Он сделал это. Прощальная речь Обамы: слезы и напутствия

Байден подчеркнул, что вице-президент по конституции не имеет собственной власти. По его мнению, так и должно быть. Байден поблагодарил Обаму за то, что тот поручал ему различные ответственные участки работы.

В четверг пресс-служба президента Петра Порошенко подтвердила, что глава государства проведет двустороннюю встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом в воскресенье, 15 января.