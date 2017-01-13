Поездка Байдена в Украину подчеркнет поддержку США - Белый дом

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Поездка вице-президента Джо Байдена в Украину усилит содействие США в обеспечении поддержки независимости, демократического развития, процветания и безопасности Украины, сообщает Белый дом.

"В Украине вице-президент примет участие в двусторонних встречах с президентом Порошенко и премьер-министром Гройсманом. Поездка вице-президента в Украину подчеркнет поддержку США и его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности", – говорится в сообщении.

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В Белом доме также добавили, что Байден отметит 25-летие дипломатических отношений между странами.

Вице-президент США Джо Байден перед своей отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию. Он продлится с 15 по 18 января, Байден покидает свой пост 20 января.