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Поездка Байдена в Украину подчеркнет поддержку США - Белый дом

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Пресс-служба Белого дома подтвердила, что в Украине вице-президент примет участие в двусторонних встречах с президентом Порошенко и премьер-министром Гройсманом.
Вице-президент США Джозеф Байден
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Поездка вице-президента Джо Байдена в Украину усилит содействие США в обеспечении поддержки независимости, демократического развития, процветания и безопасности Украины, сообщает Белый дом.

Джозеф Байден. Архивное фото
REUTERS Yuri Gripas
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"В Украине вице-президент примет участие в двусторонних встречах с президентом Порошенко и премьер-министром Гройсманом. Поездка вице-президента в Украину подчеркнет поддержку США и его личное участие в обеспечении поддержки независимости Украины, демократического развития, процветания и безопасности", – говорится в сообщении.

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В Белом доме также добавили, что Байден отметит 25-летие дипломатических отношений между странами.

Вице-президент США Джо Байден перед своей отставкой на следующей неделе посетит Украину и Швейцарию. Он продлится с 15 по 18 января, Байден покидает свой пост 20 января.

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