Офицеров запаса, призванных на службу, будут отправлять в боевые части - МО

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Офицеры запаса, призванные на службу, будут отправляться в зону проведения антитеррористической операции по желанию, сообщил начальник Управления правового обеспечения Генерального штаба — начальник юридической службы Вооруженных сил Украины полковник юстиции Максим Кушнир.

"Прямых правовых ограничений, запрещающих направлять офицеров, призванных из запаса, в районы проведения АТО, не существует. Но, как вы знаете, есть политическое решение руководства Минобороны и Вооруженных сил о том, что ни один призывник не попадет в район боевых действий, если не заключит профессиональный контракт на продолжение военной службы и не получит соответствующую подготовку", — цитирует Кушнира пресс-служба Генштаба в Facebook.

В Генштабе отметили, что офицеры запаса в этом смысле не являются "классическими" призывниками рядового состава, они имеют другой возраст и другой жизненный опыт. "Но упомянутое выше правило, судя по всему, будет распространяться и на них. Мы рассматриваем возможность использовать офицеров запаса в боевых частях, но в местах их постоянной дислокации, что позволит высвобождать кадровых офицеров для участия в ротациях частей в АТО", — уточнил Кушнир.

По его словам, если призванные офицеры запаса добровольно будут проявлять желание проходить службу вместе со своей частью в районах проведения АТО на предложенных условиях, или заключить контракт на прохождение профессиональной службы — командование с уважением отнесется к такому желанию.

Ранее заместитель начальника Главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Марк Андрусяк сообщил, что решение о призыве на службу офицеров запаса еще не принято.