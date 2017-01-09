Офицеры запаса, на выход! Эксперт о призыве 2017

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В Украине в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры ВУЗов и ранее не служили.

Замначальника главного управления персонала Генштаба Вооруженных сил Марк Андрусяк сообщил, что "офицеры-срочники" будут проходить службу в течение 18 месяцев, после определенной подготовки их будут отправлять в зону АТО.

Андрусяк подчеркнул, что призыв планируют проводить ежеквартально, первый набор начнется уже в феврале. При этом такому призыву подлежат люди возрастом до 43 лет.

Чем объясняется принудительная мобилизация для тех, у кого есть военный билет, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Почему люди, окончившие военную кафедру, должны быть призваны в армию на 18 месяцев, да еще и в — официально — мирное время?

— Этот закон еще остался с советского времени, когда у нас, если помните, было такое понятие "офицеры — двухгодичники", то есть, кто закончил военную кафедру, срок службы был тогда два года, и их призывали в Вооруженные силы. Та же самая норма закона сохранилась и в Украине, потому что закон писали, как с лекала. Просто им никогда не пользовались, поскольку всегда хватало, мы всегда сокращали Вооруженные силы и вопрос этих офицеров, будем так говорить, двухгодичников, сейчас 18 месяцев срок службы, поэтому полуторагодичников, никогда не стоял. Сейчас, когда Вооруженные силы не могут доукомплектоваться, после отказа от мобилизации у нас огромная дыра в Вооруженных силах, у нас где-то некомплект офицеров взводов, то есть младших офицеров составляет порядка 80% на сегодняшний день.

Какие причины призыва окончивших военную кафедру? В мирное время могут просто по собственному решению взять и призвать?

— В СССР это делалось, потому что военную кафедру имели только те ВУЗы, которые готовили смежные специальности, то есть специальности, которые можно было применять в ВСУ, поэтому они получали военную подготовку и поэтому их обязательно призывали. В СССР все служили, кто закончил военную кафедру. В Украине, повторюсь, эта норма осталась в законе автоматически, когда его списывали со старого советского закона. Его немножко подрихтовали под Украину, и он остался. Но ею не пользовались никогда, потому что мы сокращали Вооруженные силы, и вопрос призыва офицеров, получивших в гражданских ВУЗах военную специальность, не стоял. Потом сложилась ситуация, что те, кто закончил военную кафедру, числился офицером запаса, они же все офицеры запаса, их не призывали на действительную военную службу. Поэтому, пользуясь этой тематикой, ВУЗы создавали военные кафедры, открывали, приглашали туда студентов, студенты заканчивали военную кафедру, получали звание лейтенантов запаса или младшего лейтенанта запаса, и их не призывали на действительную военную службу.

Имеют право призывать на 18 месяцев либо же имеют право заключать контракт?

— Их имеют право призвать на 18 месяцев. Их призывают как срочников, ставят в строй. Они служат, а дальше этот офицер имеет право определиться: либо после 18 месяцев он уволится и вернется к гражданской жизни, либо он заключит контракт и имеет право остаться на контракте, проходить дальше службу. Но при этом, если он заключит контракт, он потеряет те преференции, которые сейчас ему дает государство в плане сохранения его рабочего места и заработной платы на период службы, потому что когда его призывают, он приравнивается к срочнику и пользуется льготами.

А в качестве кого он служит?

— Офицера. Это крик души Генштаба, потому что, еще раз повторюсь, некомплект командиров взводов, младших офицеров просто сумасшедший. Командира взвода — лейтенанта не найдешь днем с огнем. Но мы знаем уровень подготовки наших кафедр, и сейчас поставить их в строй в качестве офицера, лейтенанта, командира взвода, это очень специфическая должность. Это офицер, на плечах которого держаться Вооруженные силы: он несет материальную ответственность за военно-техническое имущество и вооружение, за личный состав, за конечное выполнение задач. И сейчас на плечи этих ребят, которые не служили и которые закончили кафедру, свалится такая груда ответственности.

А если человек, окончивший военную кафедру и имеющий военный билет, откажется от такой возможности послужить 18 месяцев. Что ему грозит тогда?

— Тюрьма. Он попадает в категорию как солдат-срочник, который не прибыл по повестке. Сейчас начнутся эти хождения, то же самое, что будет во время мобилизации.

"Офицеры-срочники" после определенной подготовки поедут в зону АТО. А что это за подготовка?

— Я считаю, что эти люди должны вообще пройти учебное подразделение и начать все с нуля, потому что ни навыков военной подготовки у них не осталось, ни военно-учетной специальности. Вряд ли кто-то работает именно по этой специальности. Как минимум, это должны быть трехмесячные сборы, которые проводились у нас с мобилизованными.

Есть ли информация, сколько у нас офицеров запаса?

— Информация есть приблизительная. Ежегодно выпускалось от 10 до 15 тысяч офицеров запаса. Посчитайте, сколько хотя бы за последние десять лет, получаем порядка 100-150 тысяч.

Андрусяк подчеркнул, что такой призыв планируют проводить ежеквартально, первый набор начнется уже в феврале. Это связано с острой нехваткой, как вы говорите?

— Да, конечно. Это связано исключительно с тем, что реально в армии некому командовать солдатами. Сейчас основную нагрузку управления войсками несут на себе сержанты. Их не ставят на должности, не отдают приказы, чтобы не платить им офицерскую зарплату и денежное содержание, как офицеру, а сержанты отказываются нести дополнительную ответственность.

Почему не хватает офицерского состава? Не хотят идти служить?

— Дело в том, что за три года войны мы не восстановили ни одного военного училища. У нас есть институт сухопутных войск, один институт на все Вооруженные силы. Армию мы развернули по численности в два раза, а институт — ну, выпускает он один батальон 500 человек. Это капля в море для Вооруженных сил, допустим, командиров взводов, лейтенантов. Многие не подписывают контракт, и по окончании уходят на гражданку как офицеры запаса. Поэтому там просто сумасшедший некомплект младших офицеров.

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Военный эксперт Сергей Ковтун в эфире ГС заявил, что в армии существует нехватка офицеров, поэтому решение о призыве на военную службу офицеров запаса, окончивших военную кафедру, правильное.