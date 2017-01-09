Эксперт о необходимости призыва офицеров запаса в 2017 году

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В Украине в 2017 году будут призывать на военную службу офицеров запаса, которые окончили военные кафедры высших учебных заведений и ранее не служили. Об этом заявил замначальника главного управления персонала Генерального штаба Вооруженных сил Марк Андрусяк.

По его словам, офицеры запаса будут нести службу, в частности, и в зоне АТО, однако после соответствующей подготовки. Андрусяк подчеркнул, что такой призыв планируют проводить ежеквартально, первый набор начнется уже в феврале.

Подробнее об этом нововведении в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил военный эксперт, полковник запаса Сергей Ковтун.

С одной стороны видим заявления президента о том, что армия укомплектована, в частности, и за счет контрактников. Теперь мы слышим другое заявление о том, что фактически объявят небольшую, но все-таки принудительную мобилизацию для тех, кто имеет военный билет. Чем это объяснимо?

— На мой взгляд, здесь нет абсолютно никакого расхождения. Дело в том, что то, что заявил президент по контрактной армии и создании контрактной армии, в первую очередь имеется в виду — контрактники рядового и сержантского состава, а офицерского состава и младшего офицерского состава у нас на протяжении уже последних трех лет существует огромный дефицит. Их нужно откуда-то брать, и, на мой взгляд, это абсолютно разумное и мудрое решение в том, чтобы призывать офицеров запаса, которые закончили военную кафедру, но не служили в армии. Дело в том, что многим на протяжении последних десятилетий была удобная позиция для того, чтобы не служить в армии, а получить высшее образование, младшее офицерское звание и спокойно себя чувствовать после окончания института или академии. Но сейчас в стране ситуация изменилась, и естественно, что необходимо защищать Украину, и разговоры о том, что законно – незаконно, я считаю, что это законно, и хотел бы напомнить тем, которые говорят незаконно, что у нас сейчас вступил в действие закон о пенсионном обеспечении военнослужащих отдельных категорий, участвующих в зоне АТО, и в этом законе указано, в том числе, призывать офицеров запаса. Там четко определено, что до 43 лет – это раз, во-вторых, они не сразу будут направляться в зону АТО. Во-вторых, хотел бы пояснить, что мобилизация может быть как скрытой, так и открытой, и необязательно для этого нужен указ президента, постановление РНБО, ВР и т.д., для этого достаточно провести скрытую мобилизацию.

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А что значит скрытая мобилизация?

— Скрытая мобилизация означает, что нигде никто публично не заявляет об этой мобилизации. Хотел бы некоторым просто напомнить о том, что в 1940-1941 годах за счет скрытой мобилизации в советскую армию, или тогда в Рабоче-Крестьянскую армию было призвано более двух миллионов солдат и офицеров. Это нигде не объявлялось. Такая практика существует повсеместно, то есть это не только в Украине или в СССР.

А зачем тогда проводить открытую мобилизацию?

— Втихую призывать тоже нельзя.

Как нельзя, если вы говорите, что можно?

— Да, если массово призывать, то это уже не будет втихую, а если призывать отдельные категории… Опять же, хотел бы подчеркнуть, что, как правило, офицеры запаса, окончившие ВУЗы, имеют, как правило, технические специальности, пригодные для армии, а это не совсем то, что в первую очередь необходимо на первой линии обороны или, как сейчас принято говорить, на передке. Командир мотострелкового взвода, командир танкового взвода, как правило, не готовятся в гражданских высших учебных заведениях. Это обслуживающий персонал – технари различные, управленцы и т.д.

Кого все-таки нужно призывать в скрытой мобилизации — рядовых или технические специальности?

— Речь не идет о рядовых. Для рядовых существует контракт, и для этого есть указ президента. А офицеры запаса – это новое, только благодаря этому закону, о котором я сказал, можно законодательно призывать.

Почему офицеров запаса нельзя брать, как рядовых, на контракт?

— Потому что не может быть, чтобы младшего лейтенанта взять на контракт как рядового. Его нужно сначала разжаловать.

Почему как рядового? Почему нельзя как младшего лейтенанта или лейтенанта взять?

— Дело в том, что согласно ныне действующего закона определено, что рядовые имеют право подписывать контракт только до трех лет, сержантский состав – до пяти лет, а офицеры запаса, в том числе, и категория окончивших ВУЗ, но не служивших, от двух до десяти лет. И вот эта категория, о которой мы сейчас говорим, попадает под то, чтобы они служили в армии по контракту.

То есть можно будет выбирать – или контракт, или срочная служба.

— Конечно. Если без контракта, если срочная служба, то он будет служить 18 месяцев, а если по контракту, то он тогда подписывает контракт от двух до десяти лет. Я думаю, что, скорее всего, будут призывать тех, которые закончили пять-десять лет тому назад ВУЗ. Неслучайно возраст призыва определен до 43 лет.

Напомним, по данным Службы безопасности Украины, объем черного рынка стрелкового вооружения на сегодняшний день составляет порядка 4,5-5 миллионов стволов. Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал в эфире "ГС".