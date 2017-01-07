Офицеров запаса, которые откажутся служить, ждет тюрьма - эксперт

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Замначальника главного управления персонала Генштаба Марк Андрусяк сообщил, что "офицеры-срочники" будут проходить службу в течение 18 месяцев, после определенной подготовки их будут отправлять в зону АТО. При этом такому призыву подлежат люди возрастом до 43 лет.

Что будет офицерам, которые откажутся нести военную службу, рассказал в эфире радиостанции "Голос Столицы" военный эксперт Олег Жданов.

"Тюрьма. Он попадает в категорию как солдат-срочник, который не прибыл по повестке. Сейчас начнутся эти хождения, то же самое, что будет во время мобилизации, сейчас начнут вручать повестки под роспись, родственникам первой линии, напомню, по закону они имеют право получить под роспись вместо самого призывника. И дальше как у обычного солдата: военкомат, медкомиссия, определение пригодности, курс молодого бойца, форма и вперед, принятие присяги и в строй", — сообщил эксперт.

В сентябре президент Петр Порошенко подписал указ о демобилизации призывников шестой волны и заявил, что после этого в Донбассе останутся только военнослужащие-контрактники. В Министерстве обороны Украины позже заявляли, что потребности в объявлении седьмой волны частичной мобилизации нет благодаря проведению успешной кампании по набору военнослужащих на военную службу по контракту. По данным Минобороны, с начала года контракт с ВС Украины заключили более 59 тысяч военнослужащих.