Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,75% - "Укртрансгаз"

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины на 8 января составил 11,46 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,75%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ за сутки уменьшился до 37,03% с 37,3% в предыдущий день.

Ранее, 6 января, "Укртрансгаз" сообщил, что Украина увеличила отбор газа из хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки в связи с морозами. В конце ноября компания сообщала, что отбор газа из ПГХ составляет более 28 миллионов кубов.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября заявил, что недостаточная заполненность ПХГ в Украине вызывает опасения у России. Глава Минэнерго РФ Александр Новак также неоднократно заявлял, что Россия видит риски для транзита газа зимой через Украину, так как Украина закачала в ПХГ гораздо меньше газа, чем требуется по нормативам. "Нафтогаз" считает объемы газа, доступные Украине, достаточными для надежного обеспечения местных потребителей в течение всего отопительного сезона, сообщила компания 16 декабря.

Киев прекратил закупку газа у РФ в ноябре 2015 года. При этом Украина продолжает закупать транзитный газ в ЕС. В ноябре 2016 года "Нафтогаз" заявил, что готов возобновить закупки газа из РФ на условиях предыдущих "зимних пакетов". Россия, Украина и ЕК 9 декабря провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и в Украину. Новак по итогам переговоров сообщил, что РФ и Украина не имеют разногласий по цене газа в четвертом квартале, по действующему контракту российский газ дешевле, чем на спотовых рынках.

Однако "Нафтогаз" сообщил, что стороны не договорились о возобновлении поставок газа, Киев настаивает на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати". РФ, Украина и ЕК решили продолжить контакты по газовым вопросам. Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев 15 декабря заявил, что компания, скорее всего, до конца зимы не будет покупать газ у "Газпрома".