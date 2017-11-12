Главный стадион ЧМ-2018. "Лужники" после реконструкции и первый матч

"Лужники" — стадион в Москве, который является самым вместительным в России. На нем пройдут церемония и матч открытия, один из полуфинальных матчей и финал чемпионата мира 2018 года.
После реконструкции стадион стал чисто футбольным, на нем ликвидированы беговые дорожки и зона для соревнований по легкой атлетике, за счет чего существенно увеличены трибуны.
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Сборная России по футболу уступила команде Аргентины в товарищеском матче в Москве, ставшим первым на обновленном стадионе "Лужники".
Россияне проиграли аргентинцам со счетом 0:1 в контрольной встрече, состоявшейся в субботу на Большой спортивной арене. Единственный мяч на 86-й минуте забил нападающий гостей Серхио Агуэро.
Ранее сообщалось, что общий призовой фонд чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, составит 400 миллионов долларов.