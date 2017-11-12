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    Фотоленты

    Главный стадион ЧМ-2018. "Лужники" после реконструкции и первый матч

    (обновлено: )35730
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Стадион Лужники в Москве
    Футбол. Тренировка сборной России
    Футбол. Тренировка сборной России
    Футбол. Тренировка сборной России
    Футбол. Тренировка сборной России
    Футбол. Тренировка сборной России
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Болельщик на трибуне стадиона "Лужники" машет флажком во время товарищеского матча между сборными командами России и Аргентины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Стадион Лужники в Москве
    Большая спортивная арена "Лужники" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Тренировка сборной России
    Официальный мяч чемпионата мира 2018 по футболу на поле большой спортивной арены "Лужники" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Тренировка сборной России
    Большая спортивная арена "Лужники" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Тренировка сборной России
    Большая спортивная арена "Лужники" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Тренировка сборной России
    Официальный мяч чемпионата мира 2018 по футболу на поле большой спортивной арены "Лужники" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Тренировка сборной России
    Большая спортивная арена "Лужники" в Москве.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Травяное покрытие на футбольном поле стадиона "Лужники" во время товарищеского матча по футболу между сборными России и Аргентины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Слева направо: Алехандро Гомес (Аргентина), Серхио Агуэро (Аргентина), Виктор Васин (Россия), Георгий Джикия (Россия) и Игорь Акинфеев (Россия) в товарищеском матче между сборными командами России и Аргентины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Вратарь Игорь Акинфеев (Россия) пропускает мяч в товарищеском матче по футболу между сборными России и Аргентины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Лионель Месси (Аргентина) в товарищеском матче по футболу между сборными России и Аргентины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    В центре слева направо: Эдуардо Сальвио (Аргентина) и Виктор Васин (Россия) в товарищеском матче между сборными командами России и Аргентины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Слева направо: Далер Кузяев (Россия), Лионель Месси (Аргентина), главный судья Дамир Скомина и Джовани Ло Чельсо (Аргентина) в товарищеском матче между сборными командами России и Аргентины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Серхио Ромеро (Аргентина) в товарищеском матче между сборными командами России и Аргентины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Футбол. Товарищеский матч. Россия - Аргентина
    Игровой момент товарищеского матча между сборными командами России и Аргентины.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Болельщик на трибуне стадиона "Лужники" машет флажком во время товарищеского матча между сборными командами России и Аргентины.

    "Лужники" — стадион в Москве, который является самым вместительным в России. На нем пройдут церемония и матч открытия, один из полуфинальных матчей и финал чемпионата мира 2018 года.

    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
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    Вперед, на Мундиаль: стартует продажа билетов на ЧМ-2018 по футболу

    После реконструкции стадион стал чисто футбольным, на нем ликвидированы беговые дорожки и зона для соревнований по легкой атлетике, за счет чего существенно увеличены трибуны.

    Читайте также: Футбольный The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году

    Сборная России по футболу уступила команде Аргентины в товарищеском матче в Москве, ставшим первым на обновленном стадионе "Лужники".

    Россияне проиграли аргентинцам со счетом 0:1 в контрольной встрече, состоявшейся в субботу на Большой спортивной арене. Единственный мяч на 86-й минуте забил нападающий гостей Серхио Агуэро.

    Ранее сообщалось, что общий призовой фонд чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, составит 400 миллионов долларов.

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