ЧМ-2018. Тренер сборной Хорватии сообщил, как удалось победить Украину

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Футболисты сборной Хорватии ожидали, что во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года в России с командой Украины наибольшая опасность будет исходить от Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки, Марлоса, поэтому пытались активно действовать на флангах, и это получилось, сообщает Р-Спорт со ссылкой на главного тренера хорватов Златко Далича.

Сборная Хорватии в понедельник в Киеве со счетом 2:0 победила Украину в заключительном матче отбора на чемпионат мира, дубль оформил Андрей Крамарич. Хорваты заняли второе место в группе и гарантировали себе попадание в стыковые матчи за место в финальной стадии мундиаля-2018.

"Я поздравляю своих игроков и хочу поблагодарить их за отличную работу, особенно в плане тактики. Мы выполнили все, о чем договаривались, и продемонстрировали свой класс. Мы провели хороший матч, сумели добиться победы, в которой нуждались, но это лишь небольшой шаг на пути в Россию", — сказал Далич, которого цитирует официальный сайт Хорватского футбольного союза (HNS).

Читайте также: ЧМ в России-2018. Сборная Украины: пан или пропал, третьего не дано

"Все игроки — герои матча, а не только Крамарич, поскольку вся команда показала высокий уровень. Мы говорили о том, что в первом тайме нужно постараться сохранить свои ворота в неприкосновенности, потому что понимали, что болельщики будут гнать сборную Украины вперед, — добавил он. — Мы знали, что наибольшая опасность будет исходить от Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянки, Марлоса, поэтому пытались активно действовать на флангах, и это получилось".

Он также заявил, что не думает о том, какой соперник может достаться команды в стыковых матчах. Жеребьёвка стыковых матчей европейского отбора на чемпионат мира пройдёт 17 октября в Цюрихе.

Читайте также: Результаты отборочных матчей на ЧМ-2018, сыгранных в Европе в понедельник