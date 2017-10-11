В РФ отреагировали на провал сборной Украины в отборе на ЧМ-2018

КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина. Отсутствие сборной Украины по футболу на чемпионате мира 2018 года обидно, никаких провокаций бы не было, заявил агентству "Р-Спорт" почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

Групповой этап европейского квалификационного турнира завершился во вторник вечером. Украинцы заняли третье место в группе I и не смогли отобраться на чемпионат мира в Россию.

"Жалко, что не будет Украины. Хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным. Это сильная сборная, футболисты которой играют в ведущих европейских чемпионатах. Во-вторых, это товарищеские и дружеские отношения, несмотря на всю эту напряженность между государствами. Но человеческие взаимоотношения, как мне кажется, остаются на прежнем уровне, а в футболе – в особенности. Знаю это по участию представителей обеих страны в конгрессах УЕФА и ФИФА", — сказал Колосков по телефону.

"Отношения остаются, и было бы хорошо, если Украина приехала. Вместе с ней приехали бы и украинские болельщики, которые смогли бы воочию увидеть, насколько тепло и радушно к ним относится российский болельщик. В политическом плане это тоже было бы неплохо – попытка наладить контакт. Провокации? Люди приедут сюда играть, а не провоцировать. А были бы провокации, то пресекались бы в соответствии с законом. Но я убежден, что никаких провокаций бы не было", — продолжил он.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.