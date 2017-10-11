наверх
11.10.201712:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    В РФ отреагировали на провал сборной Украины в отборе на ЧМ-2018

    (обновлено: )78422
    Почетный президент Российского футбольного союза и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сожалеет, что сборная Украины не приедет на Чемпионат мира, "хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным".
    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт – РИА Новости Украина. Отсутствие сборной Украины по футболу на чемпионате мира 2018 года обидно, никаких провокаций бы не было, заявил агентству "Р-Спорт" почетный президент Российского футбольного союза (РФС), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

    Матч Украина - Хорватия
    ФК "Шахтер"
    Прощай, Мундиаль! Как Украина проиграла Хорватии

    Групповой этап европейского квалификационного турнира завершился во вторник вечером. Украинцы заняли третье место в группе I и не смогли отобраться на чемпионат мира в Россию.

    "Жалко, что не будет Украины. Хотелось бы, чтобы они приехали по многим причинам, прежде всего по спортивным. Это сильная сборная, футболисты которой играют в ведущих европейских чемпионатах. Во-вторых, это товарищеские и дружеские отношения, несмотря на всю эту напряженность между государствами. Но человеческие взаимоотношения, как мне кажется, остаются на прежнем уровне, а в футболе – в особенности. Знаю это по участию представителей обеих страны в конгрессах УЕФА и ФИФА", — сказал Колосков по телефону.

    "Отношения остаются, и было бы хорошо, если Украина приехала. Вместе с ней приехали бы и украинские болельщики, которые смогли бы воочию увидеть, насколько тепло и радушно к ним относится российский болельщик. В политическом плане это тоже было бы неплохо – попытка наладить контакт. Провокации? Люди приедут сюда играть, а не провоцировать. А были бы провокации, то пресекались бы в соответствии с законом. Но я убежден, что никаких провокаций бы не было", — продолжил он.

    Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Европейский сепаратизм. Пауза в независимости Каталонии
    Встреча президента Украины П. Порошенко с председателем Европейского совета Д. Туском
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Глава МИД Венгрии Петр Сиярто. Архивное фото
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Пенсионерка в Украине. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое