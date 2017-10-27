ФИФА озвучила сумму призового фонда ЧМ-2018 в России

КИЕВ, 27 окт — РИА Новости Украина. Общий призовой фонд чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, составит 400 миллионов долларов, сообщается в релизе на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

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Призовой фонд турнира был утвержден на заседании совета ФИФА, который проходит в индийской Калькутте.

Как отмечается, общий призовой фонд турнира увеличился на 12% по сравнению с чемпионатом мира-2014 в Бразилии, где он составил 358 миллионов долларов.

Призовые победителя чемпионата мира-2018 по футболу в России составят 38 миллионов долларов.

Групповой этап европейского квалификационного турнира завершился. Украинцы заняли третье место в группе I и не смогли отобраться на чемпионат мира в Россию.