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    "Нашествие" футбольных хулиганов из Англии ожидается на ЧМ-2018 в России

    (обновлено: )1310
    В общей сложности в Великобритании насчитывается около двух тысяч осужденных за футбольное хулиганство, которым запрещен выезд за рубеж. Большинство из них могут попасть на ЧМ-2018, который пройдет в России.
    Подготовка в РФ к Чемпионату мира по футболу-2018
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 окт — РИА Новости Украина. Более тысячи английских футбольных хулиганов, которым ранее запрещалось выезжать за рубеж, смогут приехать в следующем году в Россию на чемпионат мира, пишет газета Mirror.

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    Как сообщает издание, по данным МВД, в общей сложности в Великобритании насчитывается около двух тысяч осужденных за футбольное хулиганство, которым запрещен выезд за рубеж.

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    Однако газета отмечает, что срок действия многих запретов на выезд истекает. Таким образом, около 1,2 тысячи футбольных хулиганов уже в 2018 году получат возможность выезжать за границу, то есть, предположительно, смогут приехать на чемпионат мира в Россию.

    Согласно статистике, оказавшейся в распоряжение газеты, в 2010 году на чемпионат мира в ЮАР не смогли поехать 3,2 тысячи футбольных фанатов. Перед чемпионатом Европы 2016 года во Франции британские власти изъяли загранпаспорта у более 1,3 тысячи человек, еще 487 фанатам запретили выезд за рубеж без лишения паспорта.

    Ранее сообщалось, что ФФУ готовит "черные списки" футбольных фанатов

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