Стали известны все участники плей-офф ЧМ-2018 по футболу в Европе

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Стали известны все европейские сборные, которые примут участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2018 году в России.

Накануне завершился групповой этап европейской квалификации турнира. Напрямую в финальную часть мундиаля вышли победители девяти групп. Ими стали команды Франции, Португалии, Германии (действующий чемпион мира), Сербии, Польши, Англии, Испании, Бельгии, Исландии.

Восемь лучших сборных из числа занявших вторые места в своих группах продолжат борьбу за выход на ЧМ в стыковых матчах. Это сборные Италии, Дании, Хорватии, Северной Ирландии, Ирландии, Швейцарии, Греции и Швеции.

Худшей из ставших вторыми сборных оказалась команда Словакии (18 очков).

Жеребьевка стыковых матчей состоится 17 октября в Цюрихе. Первые матчи пройдут 9-11 ноября, ответные – 12-14 ноября.

Напомним, сборная Украины заняла в группе I третье место, набрав 17 очков.