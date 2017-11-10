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10.11.201717:44
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    Фотоленты

    Главные события 10 ноября в фотографиях

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    Президент Китая Си Цзиньпин, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Си Пэн Лиюань
    Почтовые рабочие в Пекине сортируют коробки с покупками, которые китайцы массово делают в канун Дня одиночек
    Пожар в центральном районе Парижа. При возгорании магазина одежды пострадали шесть человек
    Активисты Гринпис вывесили на мосту в Берлине огромный макет свиньи, протестуя против создания широкой коалиции партий, победивших на выборах
    В Стамбуле люди держат флаги Турции портрет Мустафы Кемаль Ататюрка в годовщину его смерти
    Протестующие сжигают антиамериканский баннер с лицом Дональда Трампа в канун начала саммита АСЕАН в Маниле
    В Венесуэле выпустили купюру в 100 тысяч боливаров. По курсу черного рынка столько стоит 2 доллара
    Протестующие поддерживают турецкого преподавателя Нурие Гульмена, который находится под арестом и объявил голодовку в тюрьме. Гульмена обвиняют в участии в антиправительственном мятеже
    Инсталляция Монумент установленная германо-сирийским художником Манафом Хальбуни в Берлине. Инсталляция из перевернутых автобусов символизирует баррикады в сирийском Алеппо
    Очередь на автозаправке в Йемене
    Последствия обрушения жилого дома в Ижевске
    Митинг против застройки
    Президент Китая Си Цзиньпин, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Си Пэн Лиюань
    Jim WATSON / AFP
    Почтовые рабочие в Пекине сортируют коробки с покупками, которые китайцы массово делают в канун Дня одиночек
    Почтовые рабочие в Пекине сортируют коробки с покупками, которые китайцы массово делают в канун Дня одиночек, который отмечается 11 ноября. Этот день в Китае традиционно совпадает с массовыми распродажами в интернете.
    AFP 2014 Fred DUFOUR
    Пожар в центральном районе Парижа. При возгорании магазина одежды пострадали шесть человек
    Пожар в центральном районе Парижа. При возгорании магазина одежды пострадали шесть человек
    AFP 2014 JACQUES DEMARTHON
    Активисты Гринпис вывесили на мосту в Берлине огромный макет свиньи, протестуя против создания широкой коалиции партий, победивших на выборах
    Активисты "Гринпис" вывесили на мосту в Берлине огромный макет свиньи, протестуя против создания широкой коалиции партий, победивших на выборах. На баннере написано "Ямайка, выпускай свинью!"
    AFP 2014 Odd ANDERSEN
    В Стамбуле люди держат флаги Турции портрет Мустафы Кемаль Ататюрка в годовщину его смерти
    В Стамбуле люди держат флаги Турции портрет Мустафы Кемаль Ататюрка в годовщину его смерти
    AFP 2014 OZAN KOSE
    Протестующие сжигают антиамериканский баннер с лицом Дональда Трампа в канун начала саммита АСЕАН в Маниле
    Протестующие сжигают антиамериканский баннер с лицом Дональда Трампа в канун начала саммита АСЕАН в Маниле
    AFP 2014 Noel CELIS
    В Венесуэле выпустили купюру в 100 тысяч боливаров. По курсу черного рынка столько стоит 2 доллара
    В Венесуэле выпустили купюру в 100 тысяч боливаров. По курсу черного рынка столько стоит 2 доллара
    AFP 2014 FEDERICO PARRA
    Протестующие поддерживают турецкого преподавателя Нурие Гульмена, который находится под арестом и объявил голодовку в тюрьме. Гульмена обвиняют в участии в антиправительственном мятеже
    Протестующие поддерживают турецкого преподавателя Нурие Гульмена, который находится под арестом и объявил голодовку в тюрьме. Гульмена обвиняют в участии в антиправительственном мятеже
    AFP 2014 ADEM ALTAN
    Инсталляция Монумент установленная германо-сирийским художником Манафом Хальбуни в Берлине. Инсталляция из перевернутых автобусов символизирует баррикады в сирийском Алеппо
    Инсталляция "Монумент" установленная германо-сирийским художником Манафом Хальбуни в Берлине. Инсталляция из перевернутых автобусов символизирует баррикады в сирийском Алеппо
    REUTERS Fabrizio Bensch
    Очередь на автозаправке в Йемене
    Очередь на автозаправке в Йемене
    REUTERS Mohamed al-Sayaghi
    Последствия обрушения жилого дома в Ижевске
    Сотрудники МЧС РФ на месте обрушения части жилого панельного дома по Удмуртской улице в Ижевске.
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    Митинг против застройки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Дональд Трамп и его супруга продолжают турне по восточным странам. В Китае первая леди США впечатлила публику платьем, которое пошито в китайском стиле и оторочено мехами.

    В Киеве под Кабинетом министров состоялся митинг против застройки на улице Малышко и Дарницком бульваре. Местные жильцы считают, что возведение новых зданий приведет к разрушению близлежащих жилых домов.

    В российском Ижевске продолжает разбор завалов на месте обрушения девятиэтажного жилого дома. Уже известно, что при ЧП погибли шесть человек. В ходе расследования причин обрушения уже задержан один из жильцов пострадавшего дома.

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