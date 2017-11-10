Главные события 10 ноября в фотографиях

Почтовые рабочие в Пекине сортируют коробки с покупками, которые китайцы массово делают в канун Дня одиночек, который отмечается 11 ноября. Этот день в Китае традиционно совпадает с массовыми распродажами в интернете.

AFP 2014 Fred DUFOUR