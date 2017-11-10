Главные события 10 ноября в фотографиях

Дональд Трамп и его супруга продолжают турне по восточным странам. В Китае первая леди США впечатлила публику платьем, которое пошито в китайском стиле и оторочено мехами.
В Киеве под Кабинетом министров состоялся митинг против застройки на улице Малышко и Дарницком бульваре. Местные жильцы считают, что возведение новых зданий приведет к разрушению близлежащих жилых домов.
В российском Ижевске продолжает разбор завалов на месте обрушения девятиэтажного жилого дома. Уже известно, что при ЧП погибли шесть человек. В ходе расследования причин обрушения уже задержан один из жильцов пострадавшего дома.