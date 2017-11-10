Мировые тренды: Трамп в Москве, новый сексуальный скандал

РИА Новости Украина

Трамп в Москве

Бывший телохранитель Дональда Трампа Кит Шиллер на слушаниях в конгрессе США рассказал о деталях пребывания будущего президента в Москве в 2013 году, которые сразу же привлекли внимание американских СМИ.

Как сообщает газета Washington Post, из показаний Шиллера следует, что Трамп провел в Москве деловую встречу, связанную с конкурсом "Мисс Вселенная", которую организовывала принадлежащая ему компания. После окончания переговоров один из его участников предложил отправить в гостиничный номер Трампа "пять женщин". По словам Шиллера, он в шутливой форме отказал незнакомцу. Он также заявил о своей уверенности, что в номере Трампа не происходило каких-либо компрометирующих событий.

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Телохранитель Трампа был вызван на допрос в конгресс в связи с анонимным досье, где утверждалось, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о президенте, собранной во время его поездки в Москву. По данным газеты, во встрече, которая закончилась предложением Трампу женщин, участвовали около 15 человек и в том числе бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин. Их адвокат в США Скотт Балбер уже заявил, что его клиенты ничего не знают о случившемся.

"Ни один из них не имеет ни малейшего понятия об этом. Они этого не делали, они не слышали про это, и у них нет оснований полагать, что это правда", — приводит слова адвоката Washington Post.

Салмонд на RT

Британские СМИ обсуждают решение бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда, подписавшего контракт с российским телеканалом RT, на котором он будет вести собственное ток-шоу.

Как напоминает газета Guardian, ранее Салмонд вел успешное ток-шоу во время летнего Эдинбургского фестиваля. Политик сказал, что обрадован возможностью показа Alex Salmond Show на международной платформе.

"После 30 лет в политике, находясь под прицелом интервьюеров, я с удовольствием ожидаю, как поменяюсь ролями и буду иметь возможность увидеть вещи с новой точки зрения", — приводит слова Салмонда газета. Глава RT Маргарита Симоньян также упомянула о 30 годах, проведенных Салмондом в большой политике.

"Мы гордимся тем, что привели в новый дом его знания, ум и политический интеллект", — приводит ее слова Times.

В то же время некоторые местные политики отнеслись к новой работе Салмонда без особого восторга.

"Я знаю, что Алекс Салмонд горит желанием остаться в центре внимания и не может уйти с достоинством, но это низко даже для него", — сказал Уилли Ренни, лидер шотландской Либерально-демократической партии.

Политический комментатор на радио LBC Иэн Дейл заявил, что не никогда не критикует своих коллег, но сделает исключение для Салмонда.

"Стыдно, Алек, очень стыдно", — написал обозреватель в своем блоге. REUTERS Christian Hartmann США и Порошенко. Пока терпят, но уже ищут замену

Скандал с кандидатом

Мировая волна разоблачений, связанных с сексуальными домогательствами, докатилась до высших эшелонов законодательной власти США: в неподобающих контактах с 14-летней девочкой обвиняется республиканский кандидат в сенаторы Рой Мур.

Скандал начался с публикации в Washington Post: проживающая в штате Алабама Ли Корфман заявила изданию, что в 1979 году Мур, занимавший тогда пост в местной прокуратуре, привез ее домой, где позволил себе откровенные прикосновения. Девочке тогда было 14 лет, а Муру — 32. В сентябре Мур выиграл республиканские праймериз в Алабаме, хотя его противника поддерживал президент Дональд Трамп.

Мур категорически отрицает обвинения. Он назвал публикацию политической атакой со стороны Демократической партии и Washington Post, совершенной в знак отчаяния.

Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что если рассказанная женщиной история является правдой, Мур должен отказаться от участия в выборах.

Издание Hill цитирует послание Мура своим сторонникам, в котором он отказался отзывать свою кандидатуру.

Британская газета Financial Times отмечает, что если ранее Муру прогнозировали уверенную победу в округе, большинство избирателей которого составляют республиканцы, то теперь исход выборов представляется не таким определенным. Газета также обращает внимание на неоднозначную репутацию Мура, известного своими фундаменталистскими взглядами. В частности, ранее критику вызывали его заявления о терактах 11 сентября 2001 года, которые он назвал божественным возмездием за растущее число абортов и случаев мужеложства в США.

Brexit с точностью до секунды

Решение британского правительства внести в законодательство по Brexit поправку с указанием его точного времени вызвано попытками некоторых проевропейских парламентариев саботировать процесс выхода Британии из ЕС, пишет газета Telegaph.

Ранее было известно, что Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года – спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

Теперь на Даунинг-стрит хотят, чтобы эта дата с указанием времени (23.00 GMT, или 00.00 по времени Брюсселя) была оформлена законодательно.

"Мы прислушались к представителям общества и сделали это изменение, чтобы исключить любое недоразумение по поводу того, что такое "день выхода" и что он значит", — заявил глава министерства по Brexit Дэвид Дэвис, слова которого приводит газета Guardian.

Он отметил, что поправка сделала "кристально ясным" намерение Британии покинуть ЕС в строго зафиксированное время.