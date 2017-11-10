Трамп не приехал на встречу лидеров АТЭС, где мог встретиться с Путиным

Brendan Smialowski / AFP

facebook.com/NLOUkraine НАТО бредит Украиной Президент США Дональд Трамп не приехал на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, где мог встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

США заявлены как участник мероприятия, страну представляет Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США.

Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран может не состояться из-за графика президента США. Российская сторона заявила, что c американской стороны поступают противоречивые сигналы, но работа над возможной встречей продолжается.

Секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщил, что формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится.

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