Трамп не приехал на встречу лидеров АТЭС, где мог встретиться с Путиным

США заявлены как участник мероприятия, страну представляет Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США.
Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран может не состояться из-за графика президента США. Российская сторона заявила, что c американской стороны поступают противоречивые сигналы, но работа над возможной встречей продолжается.
Секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщил, что формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится.
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