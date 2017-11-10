наверх
10.11.201711:41
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп не приехал на встречу лидеров АТЭС, где мог встретиться с Путиным

    (обновлено: )188
    США заявлены как участник встречи лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, страну представляет Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США.
    Дональд Трамп
    Brendan Smialowski / AFP

    Представительство НАТО в Украине
    facebook.com/NLOUkraine
    НАТО бредит Украиной
    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп не приехал на встречу лидеров стран АТЭС с членами Делового консультативного совета, где мог встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

    США заявлены как участник мероприятия, страну представляет Роберт Лайтхайзер, торговый представитель США.

    Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран может не состояться из-за графика президента США. Российская сторона заявила, что c американской стороны поступают противоречивые сигналы, но работа над возможной встречей продолжается.

    Секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщил, что формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится.

    Читайте также: Трамп ждет встречи с Путиным в Азии

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Руслан Бортник
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Президент Польши Анджей Дуда
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор
    Елена Лукаш. Архивное фото
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Шабовта: преступный мир Украины должен поставить Авакову золотой бюст
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова