Трамп ждет встречи с Путиным в Азии

SAUL LOEB / AFP

Владимир Матвеев, обозреватель

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время его турне по Азии, с целью обсудить пути разрешения ситуаций с КНДР, Сирией и по Украине, сообщают СМИ США и Великобритании.

В интервью телеканалу Fox News президент США сказал, что считает возможные переговоры с лидером России очень важными, поскольку Москва, по его словам, может помочь в решении ситуации с Северной Кореей и в Сирии. Помимо этого, Трамп намерен обсудить с Путиным мирное урегулирование по Украине.

"У нас может быть встреча с Путиным", сказал Трамп в четверг вечером в интервью телеканалу Fox News.

Читайте также: О чем пишут в мире: Трамп – президент уже год, "третий пол" в Германии

"Я повторю, что Путин очень важен, потому что они (россияне) могут помочь нам с Северной Кореей", отметил президент США, сообщает Голос Америки. "Они также могут помочь нам с Сирией, – добавил он. – И нам нужно поговорить об Украине".

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США состоится 10 ноября.

Во время перелета в Токио президент США рассказал журналистам на борту самолета, что рассчитывает встретиться с Путиным во время турне, чтобы заручиться поддержкой России в разрешении "северокорейской ядерной проблемы". Такая встреча, видимо, произойдет на полях саммита АТЭС во Вьетнаме.

Напомним, Трамп находится в продолжительном азиатском турне, в ходе которого он посетит Японию, Южную Корею, Китай, Вьетнам и Филиппины. Президент США также примет участие и выступит на саммите АТЭС во Вьетнаме, где будет находиться президент Путин.

В пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что встреча российского и американского лидеров в настоящее время согласовывается.

"Мы не исключаем возможности проведения такой встречи, действительно, она сейчас согласовывается. И как только прояснятся в результате взаимного согласования все детали, мы проинформируем вас", сказал пресс-секретарь Кремля Песков.

Песков подчеркнул, что важность любого контакта президентов России и США и его значимость "для всех международных дел трудно переоценить".

Турне Трампа проходит в период чрезвычайно высокой напряженности в отношениях с Северной Кореей. Южная Корея и Япония вводят очередные односторонние санкции против Северной Кореи на фоне развития этой страной ракетной и ядерной программ. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Японии Синдзо Абэ на совместной пресс-конференции с президентом Трампом в Токио.

Эти односторонние меры будут приняты вслед за усиленными санкциями против КНДР, введенными министерством финансов США и ООН.

В частности, Абэ заявил о замораживании с 7 ноября активов около 35 северокорейских организаций и граждан Северной Кореи, связанных, в частности, с разработкой ракетных и ядерных программ.

На совместной пресс-конференции с Трампом во дворце Акасака, Абэ сказал, что "в диалоге с Северной Кореей ради самого диалога" нет никакого смысла, и пришло время оказать максимальное давление на Пхеньян.

Показательно, что в своих заявлениях, сделанных в Токио в понедельник, Трамп выразил надежду, что Япония закупит "огромное количество" американской военной техники, в частности такой, которая позволит ей сбивать северокорейские ракеты "прямо в небе", сообщает 6 ноября Голос Америки.

Пентагон, однако, заявляет, что полностью устранить северокорейскую ядерную угрозу можно лишь путем наземного вторжения в эту страну, передает ВВС.

Ранее в текущем году Трамп сказал, что если Соединенным Штатам придется обороняться от Северной Кореи или защищать от нее своих союзников, то у США не будет иного выбора, как полностью уничтожить Северную Корею.

В этом контексте Южная Корея ввела односторонние санкции против 18 человек из КНДР, запрещая любые финансовые операции между ними и гражданами Южной Кореи, как часть международных усилий, направленных на остановку незаконных денежных потоков Пхеньяна, сообщает Reuters.

Согласно официальному сообщению правительства Южной Кореи, все 18 человек, в отношении которых были введены санкции, являются напрямую связанными с банками Северной Кореи.

Трамп попросил Конгресс выделить дополнительно 4 миллиарда долларов США на укрепление противоракетной обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи.

"Этот запрос поддерживает дополнительные усилия по обнаружению, поражению и защите от любого применения Северной Кореей баллистических ракет против Соединенных Штатов, развернутых сил США, союзников или партнеров", — написал Трамп в письме Конгрессу в понедельник, 6 ноября, непосредственно перед своим первым визитом в Южную Корею, сообщает DW.

Напомним, Белый дом в конце октября сообщил, что Трамп, возможно, встретится с Путиным во время саммита АТЭС во Вьетнаме, однако "договоренности пока нет".

Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге 10-11 ноября. В понедельник, 6 ноября, в центрально-вьетнамском городе Дананге официально открылась Неделя саммита АТЭС 2017, что стало важнейшим событием Вьетнама в текущем году, сообщает Радио Голос Вьетнама.