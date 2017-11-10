Белый дом о встрече Трампа и Путина во Вьетнаме: не состоится

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщил, что формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится.

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По словам Сандерс, которую цитирует агентство Блумберг, формальную встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика президента США.

Кремль и Вашингтон не исключают возможность встречи лидеров на полях АТЭС.

Предположительными темами для обсуждения назывались Северная Корея, Украина, Сирия и борьба с терроризмом.