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10.11.201710:10
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    В мире

    Белый дом о встрече Трампа и Путина во Вьетнаме: не состоится

    (обновлено: )22302
    Формальную встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика президента США. Кремль и Вашингтон не исключают возможность встречи лидеров на полях АТЭС.
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    REUTERS Steffen Kugler/Courtesy of Bundesregierung/Handout via REUTERS

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщил, что формальная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме не состоится.

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    По словам Сандерс, которую цитирует агентство Блумберг, формальную встречу не удастся организовать из-за плотного рабочего графика президента США.

    Кремль и Вашингтон не исключают возможность встречи лидеров на полях АТЭС.

    Предположительными темами для обсуждения назывались Северная Корея, Украина, Сирия и борьба с терроризмом.

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