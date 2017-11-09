Названы темы для разговора Путина и Трампа

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Вашингтон заинтересован в обсуждении новых зон деэскалации в Сирии во время возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

"Многие интересуются, сядут ли (для переговоров) Трамп и Путин. Могу сказать, что если они встретятся — а пока объявления по данному поводу нет, поскольку это не включено в официальный график, то один из моментов, которые мы хотели бы обсудить — создание новых зон деэскалации в Сирии", — сказала Науэрт.

Она добавила, что Трамп на встрече с Путиным может обсудить тему так называемого "российского вмешательства" в американские выборы. В эфире телеканала Fox News ведущий поинтересовался, может ли быть затронута данная тема на переговорах двух лидеров. "Этот вопрос часто обсуждается", — сказала Науэрт. Она также заявила, что "спецслужбы США ясно указали на вмешательство РФ в выборы".

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Ранее сообщалось, что Путин и Трамп могут встретиться в пятницу во Вьетнаме. Госсекретарь Рекс Тиллерсон заявил, что встреча президентов РФ и США на саммите АТЭС состоится, если у лидеров будет "что обсудить по существу".