Путин и Трамп встретятся во Вьетнаме

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп встретятся на полях саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме.

Очередной, 25-й саммит форума АТЭС состоится в Дананге (Вьетнам) 10-11 ноября.

Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.

Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал журналистам, что встреча Путина и Трампа состоится в пятницу, 10 ноября. О готовности и важности встречи говорил ранее сам Трамп.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что грядущая встреча лидеров двух стран — хорошая возможность, чтобы обменяться мнениями по самым горячим вопросам — как международным, так и двусторонним.

При этом госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что встреча Трампа и Путина состоится, если будет что обсудить по существу. Он добавил, что Россия и США работают по вопросам Сирии, борьба с терроризмом, украинский кризис, КНДР.

Вашингтон в четверг заявил, что рассчитывает получить от России заверения в готовности работать по КНДР, по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" и по расширению зон перемирия в Сирии.

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Сам Трамп на пресс-конференции в Пекине призвал все мировое сообщество, и Россию в частности, помочь в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

На прошлой встрече лидеры также затронули тему украинского кризиса.

Ранее Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН в Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться только на линии разграничения. При этом, как отметил Песков, позиция России по размещению в Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.