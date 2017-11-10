Трамп не пришел уже на второе мероприятие в рамках саммита во Вьетнаме

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 10 ноя – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп не пришел уже на второе официальное мероприятие в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме, передает корреспондент РИА Новости.

В Дананге в этот момент проходит встреча глав АТЭС с лидерами АСЕАН.

Ранее американский лидер не пришел на встречу лидеров экономик АТЭС с членами делового консультативного совета, где мог встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Там Трампа заменил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

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По-прежнему нет ясности, состоятся ли вторые личные переговоры президентов РФ и США или же нет. Ранее сообщалось, что встреча лидеров двух стран может не состояться из-за графика Трампа. Российская сторона заявляет, что c американской стороны поступают противоречивые сигналы, но работа над возможной встречей продолжается.