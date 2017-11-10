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    Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (315)

    (обновлено: )8320
    Главы государств заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.
    Президент РФ Владимир Путин на встрече лидеров экономик форума АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
    Трамп ждет встречи с Путиным в Азии

    Главы государств заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.

    По окончании церемонии фотографирования лидеры государств отправились на прием.

    Российский президент прибыл во Вьетнам в пятницу утром. Путин уже провел переговоры с президентом Филиппин.

    Отдельная встреча лидеров РФ и США пока не согласована.

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