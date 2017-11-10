Путин и Трамп встретились на саммите АТЭС во Вьетнаме

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге.

Главы государств заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.

По окончании церемонии фотографирования лидеры государств отправились на прием.

Российский президент прибыл во Вьетнам в пятницу утром. Путин уже провел переговоры с президентом Филиппин.

Отдельная встреча лидеров РФ и США пока не согласована.