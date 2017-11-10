Будем стоять до конца. Палаточный городок у Рады не сдается

Ситуация в палаточном городке на площади Конституции у Рады спокойная. Протестующие продолжают оставаться в палатках, ожидая выполнения своих требований.

Тем временем глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко заявила в пятницу, что есть несколько вариантов размещения миротворцев ООН на востоке страны, которые еще согласовываются.

На днях под Радой прошел митинг, на котором выступил Саакашвили. Он заявил, что если требования протестующих не будут выполнены, будет введен в действие план по смене власти в Украине.

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