Фотоитоги 20 октября: суд над Зайцевой и "Петя, жуй" под Радой

Жительница Харькова Елена Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, совершившего смертельное ДТП в Харькове, заявила в суде, что очень сожалеет о случившемся, и отказалась отвечать на вопрос о признании вины.

"Мне очень жаль, что произошла данная ситуация, что пострадали люди. Это единственное, что меня сейчас беспокоит, и я рассчитываю, что семьи (погибших и пострадавших – ред.) разрешат, чтобы мои родители могли оказать им помощь", — сказала Зайцева в пятницу на заседании Киевского районного суде Харькова, который рассматривает ходатайство об аресте девушки.

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Кроме того, участники акции протеста в пятницу на площади возле Верховной Рады выложили из конфет и шоколадок фабрики Roshen надпись "Петя, жуй". Композицию хорошо видно из окон Верховной Рады. Время от времени к надписи подходят прохожие, не принимающие участие в акции протеста, и едят конфеты.