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    Фотоленты

    Фотоитоги 20 октября: суд над Зайцевой и "Петя, жуй" под Радой

    (обновлено: )241
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Народный депутат Борислав Розенблат в Верховной Раде 20 октября 2017
    Президент Кении Ухуру Кениата принимает участие в праздновании Дня героев в парке Ухуру в Найроби
    Делегаты перед рабочей сессией саммита министров внутренних дел G7 на острове Искья, Италия
    Канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры Европейского Союза участвуют в саммите ЕС в Брюсселе
    Безусловным фаворитом парламентских выборов является центристское движение ANO, созданное 6 лет назад и возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем
    Суд избирает меру пресечения Елене Зайцевой в Харькове
    УНИАН
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    Матч Лиги Европы "Динамо" - "Янг Бойз".
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Матч Лиги Европы Динамо - Янг Бойз
    У Виды диагностировали глубокое рассечение и сотрясение мозга.
    Официальный сайт ФК "Динамо" (Киев)
    Народный депутат Борислав Розенблат в Верховной Раде 20 октября 2017
    Народный депутат Борислав Розенблат в Верховной Раде 20 октября 2017. Пресс-служба НАБУ сообщила, что детективы предотвратили вывоз за границу депутатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела".
    УНИАН
    Президент Кении Ухуру Кениата принимает участие в праздновании Дня героев в парке Ухуру в Найроби
    Президент Кении Ухуру Кениата принимает участие в праздновании Дня героев в парке Ухуру в Найроби
    REUTERS Baz Ratner
    Делегаты перед рабочей сессией саммита министров внутренних дел G7 на острове Искья, Италия
    Делегаты перед рабочей сессией саммита министров внутренних дел G7 на острове Искья, Италия
    REUTERS Ciro De Luca
    Канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры Европейского Союза участвуют в саммите ЕС в Брюсселе
    Канцлер Германии Ангела Меркель и другие лидеры Европейского Союза участвуют в саммите ЕС в Брюсселе
    REUTERS Virginia Mayo/Pool
    Безусловным фаворитом парламентских выборов является центристское движение ANO, созданное 6 лет назад и возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем
    Безусловным фаворитом парламентских выборов является центристское движение ANO, созданное 6 лет назад и возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем
    REUTERS David W Cerny

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    Жительница Харькова Елена Зайцева, которая находилась за рулем автомобиля Lexus, совершившего смертельное ДТП в Харькове, заявила в суде, что очень сожалеет о случившемся, и отказалась отвечать на вопрос о признании вины.

    Митинг под Верховной Радой , 20 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    А возле Рады музыка играет. Будни палаточного городка

    "Мне очень жаль, что произошла данная ситуация, что пострадали люди. Это единственное, что меня сейчас беспокоит, и я рассчитываю, что семьи (погибших и пострадавших – ред.) разрешат, чтобы мои родители могли оказать им помощь", — сказала Зайцева в пятницу на заседании Киевского районного суде Харькова, который рассматривает ходатайство об аресте девушки.

    Читайте также: Страх президента. Порошенко охраняют от народа, как в свое время Януковича

    Кроме того, участники акции протеста в пятницу на площади возле Верховной Рады выложили из конфет и шоколадок фабрики Roshen надпись "Петя, жуй". Композицию хорошо видно из окон Верховной Рады. Время от времени к надписи подходят прохожие, не принимающие участие в акции протеста, и едят конфеты.

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