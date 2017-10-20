Возле Рады выложили из конфет и шоколадок надпись "Петя, жуй"

КИЕВ, 20 окт — РИА Новости Украина. Участники акции протеста в пятницу на площади Конституции возле Верховной Рады выложили из конфет и шоколадок фабрики Roshen надпись "Петя, жуй", передает корреспондент РИА Новости.

Кондитерская фабрика Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

Протестующие выложили из нескольких килограммов сладостей надпись размером примерно один квадратный метр. Композицию хорошо видно из окон Верховной Рады. Время от времени к надписи подходят прохожие, не принимающие участие в акции протеста, и едят конфеты.

Страна Надпись "Петя, жуй" под Радой

Во вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады. Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

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В четверг Рада приступила к выполнению ряду требований, в частности, отправила на рассмотрение в Конституционный суд законы об отмене депутатской неприкосновенности и начала рассмотрение избирательного законодательства. После этого организаторы митинга заявили, что акцию протеста у Рады продолжит только партия Саакашвили.