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    Фотоленты

    "Петю - геть". Факельное шествие националистов в Киеве

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (36)

    (обновлено: )1355213
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факельное шествие националистов в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В Киеве прошло шествие "Марш славы героям", приуроченное к 75-й годовщине создания Украинской повстанческой армии и Дню защитника Украины, передает УНИАН.

    Как отмечается, участники акции прошли по маршруту от красного корпуса Киевского национального университета им. Тараса Шевченко по улице Владимирской, бульвару Шевченко, улице Крещатик и улице Сагайдачного.

    Памятник участника УПА облили краской в Харькове
    Полиция Харьковской области/Facebook
    День защитника в Украине: с маршами, парадами и разбитыми памятниками

    По ходу шествия, которое протянулось от Майдана Незалежности до Бессарабской площади, участники зажигали файеры, факелы и несли символику партий "Свобода", "Национальный корпус", организации "Правый сектор" и других общественных националистических организаций, а также желто-голубые и красно-черные флаги.

    Также участники марша выкрикивали лозунги, в частности, "Бандера, Шухевич — наши герои", "Слава Украине!", "Героям Слава!", "Петю — геть", "Свободу политзаключенным", "Пам'ятай чужинець — тут господар українець".

    После завершения шествия часть его участников осталась на Контрактовой площади, где проходит концерт группы "Кому вниз".

    Смотрите также инфографику: Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций провели митинг по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии. После этого стартовало шествие.

    Читайте также: Долинский: украинцы вдруг резко забыли, за что боролся Бандера

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