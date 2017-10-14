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    В центре Киева собираются националисты для участия в марше в честь УПА

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (23)

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    Участники акции принесли с собой несколько сотен деревянных факелов, которые националисты традиционно поджигают во время своих ежегодных маршей по случаю годовщины УПА.
    В центре Киева собираются националисты для участия в Марше нации
    Украинская правда

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Сторонники украинских националистических организаций собираются возле памятника имени Тараса Шевченко в центре Киева для участия в митинге и марше по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов), передает в субботу корреспондент РИА Новости с места событий.

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    Начало митинга запланировано на 16.00. По оценке корреспондента РИА Новости, на данный момент в парке собрались несколько сотен человек, в основном молодежь. Они держат в руках флаги с символикой националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свобода", а также "Правого сектора".

    Для охраны общественного порядка на место запланированного мероприятия стянуты большие силы полиции и военнослужащих Нацгвардии. Рядом с парком также припаркован пожарный автомобиль и скорая помощь.

    Украинская правда
    В центре Киева собираются националисты для участия в "Марше нации"

    Участники акции принесли с собой несколько сотен деревянных факелов, которые националисты традиционно поджигают во время своих ежегодных маршей по случаю годовщины УПА.

    Смотрите также инфографику: Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    После митинга, на котором выступят руководители представленных на акции политических партий, присутствующие проведут марш по центральным улицам города. Их маршрут будет пролегать через бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, Майдан незалежности и Владимирский спуск. Конечной точкой станет Контрактовая площадь, где запланирован праздничный концерт.

    Напомним, в прошлом году 14 октября в Киеве проходил "Марш нации", участниками которого стали действующие в Украине националистические организации.

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