В центре Киева собираются националисты для участия в марше в честь УПА

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Сторонники украинских националистических организаций собираются возле памятника имени Тараса Шевченко в центре Киева для участия в митинге и марше по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов), передает в субботу корреспондент РИА Новости с места событий.

Начало митинга запланировано на 16.00. По оценке корреспондента РИА Новости, на данный момент в парке собрались несколько сотен человек, в основном молодежь. Они держат в руках флаги с символикой националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свобода", а также "Правого сектора".

Для охраны общественного порядка на место запланированного мероприятия стянуты большие силы полиции и военнослужащих Нацгвардии. Рядом с парком также припаркован пожарный автомобиль и скорая помощь.

Украинская правда В центре Киева собираются националисты для участия в "Марше нации"

Участники акции принесли с собой несколько сотен деревянных факелов, которые националисты традиционно поджигают во время своих ежегодных маршей по случаю годовщины УПА.

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После митинга, на котором выступят руководители представленных на акции политических партий, присутствующие проведут марш по центральным улицам города. Их маршрут будет пролегать через бульвар Тараса Шевченко, Крещатик, Майдан незалежности и Владимирский спуск. Конечной точкой станет Контрактовая площадь, где запланирован праздничный концерт.

Напомним, в прошлом году 14 октября в Киеве проходил "Марш нации", участниками которого стали действующие в Украине националистические организации.