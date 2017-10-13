В Лавре просят христиан молиться за монастырь перед маршем радикалов

КИЕВ, 13 окт – РИА Новости Украина. Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел выступил с обращением ко всем православным христианам, в котором попросил их о молитвенной поддержке в ближайшие дни. Ранее сообщалось, что в обители опасаются нападения радикалов.

"Верующие Украинской православной церкви обеспокоены ситуацией, которая нагнетается вокруг главной святыни Украины — Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в последние дни. Митрополит Павел обращается ко всем верным чадам Церкви Христовой с просьбой о молитвенной поддержке в эти дни", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте УПЦ Московского патриархата.

Ранее наместник лавры направил письмо властям Украины, включая руководителей силовых ведомств, с просьбой защитить обитель от возможного нападения радикалов 14-17 октября, когда в Киеве будут проходить различные акции и митинги. В прошлом году 14 октября в городе проходил "Марш нации", участниками которого стали действующие на Украине националистические организации. Тогда возле лавры собрались 400-500 человек в балаклавах, которые оскорбляли верующих и кидали камни в сторону лавры.

"Если вы неверующие люди, не делайте зла тем, кто верит. Потому что придет время, хотите вы или нет, вы встретитесь с Христом, и придется держать ответ за свои поступки и действия в земной жизни", — заявил митрополит Павел в своем обращении.

Он напомнил, что Киево-Печерская Лавра — это "Третий удел Пресвятой Богородицы", который находится под ее особым покровительством. На протяжении столетий лавра переживала "разного рода искушения и нападения", после разгромов врага монастырь приходил в упадок, однако вновь и вновь возрождался. "Хочется не допустить, чтобы повторились ужасные события безбожных атеистических времен, когда рушили храмы, разрушали монастыри. Сегодня история повторяется. Но надо помнить, что у тех, которые разрушали святыни и насмехались над святынями — у них была страшная участь. Не повторяйте ошибок прошлого", — предупредил наместник.

Он призвал не использовать великий христианский праздник – Покров Пресвятой Богородицы – "для удовлетворения своих каких-либо амбиций – акций протеста, митингов, бесчинств". "Не стоит поднимать свой "авторитет", накаляя ситуацию вокруг великой святыни и сея смуту в сердцах людей. Я всех призываю к мирному содействию и одно прошу — не делайте бесчинств. Помните, что "взявший меч от меча и погибнет". Мы молимся за страну нашу, за православных людей и неправославных. Мы хотим нашей стране мира, процветания и всем благословения", — говорится в обращении.