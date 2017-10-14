В Киеве проходит марш националистов в честь УПА. Онлайн

Марш националистов по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) стартовал возле памятника Тарасу Шевченко в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости в субботу с места событий.

В акции принимают участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свобода", а также представители организации "Правый сектор". Участники митинга держат флаги с символикой партии.

Также на акции присутствуют представители руководства "Национального корпуса" и "Правого сектора". Акция проходит без нарушения общественного порядка.

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Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций проводят митинг и марш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.