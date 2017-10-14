наверх
14.10.201717:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Видео

    В Киеве проходит марш националистов в честь УПА. Онлайн

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (27)

    (обновлено: )25125
    В акции принимают участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свобода", а также представители организации "Правый сектор". Участники митинга держат флаги с символикой партии.
    Громадське Телебачення в youtube

    Марш националистов по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов) стартовал возле памятника Тарасу Шевченко в центре Киева, передает корреспондент РИА Новости в субботу с места событий.

    В акции принимают участие сторонники националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов") и "Свобода", а также представители организации "Правый сектор". Участники митинга держат флаги с символикой партии.

    Также на акции присутствуют представители руководства "Национального корпуса" и "Правого сектора". Акция проходит без нарушения общественного порядка.

    Смотрите также инфографику: Марши УПА и столкновения: 14 октября в фактах

    Напомним, в субботу в Киеве представители националистических организаций проводят митинг и марш по случаю 75-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве стартует марш националистов в честь УПА. Онлайн
    День защитника Украины. В ожидании провокаций
    Марина Ставнийчук
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор департамента госзакупок Минобороны Владимир Гулевич
    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое