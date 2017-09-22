Фотоитоги 22 сентября: встреча Порошенко и генсека ООН, нашествие хасидов на Умань

Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос активного привлечения организации к урегулированию конфликта в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии, сообщила пресс-служба президента. Встреча прошла на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

"Собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине. Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом может способствовать достижению главной цели — восстановлению мира в Донбассе", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.

Порошенко также призвал ООН присоединиться к процессу освобождения пленных.

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Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това. В 2017 году празднование иудейского Нового года пришлось на середину сентября.

Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле Нахмана и в помещении синагоги пройдут 20-22 сентября, добавили в полиции.