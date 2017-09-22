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    Фотоленты

    Фотоитоги 22 сентября: встреча Порошенко и генсека ООН, нашествие хасидов на Умань

    Тема:

    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (150)

    (обновлено: )7401
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Митинги в Барселоне из-за каталонского референдума.
    Супруга президента Украины Марина Порошенко общается с детьми в украинском детском культурно-учебном центре Барвинок, в Нью-Йорке (США).
    Участники флешмоба На велосипеде на работу в рамках Всемирного Дня без автомобиля.
    Бывший мэр Славянска Неля Штепа на суде.
    Вид на железнодорожную арку Крымского моста.
    Президент Ирана Хасан Рухани выступает на параде вооруженных сил в Тегеране, Иран.
    Бокс - Джозеф Паркер и Хьюги Фьюри во время процедуры взвешивания, Манчестер, Великобритания
    Неделя моды в Милане. Показ Gucci
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш
    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш.
    Facebook Петра Порошенко
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани.
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Митинги в Барселоне из-за каталонского референдума.
    Митинги в Барселоне из-за каталонского референдума.
    REUTERS Jon Nazca
    Супруга президента Украины Марина Порошенко общается с детьми в украинском детском культурно-учебном центре Барвинок, в Нью-Йорке (США).
    Супруга президента Украины Марина Порошенко общается с детьми в украинском детском культурно-учебном центре "Барвинок", в Нью-Йорке (США).
    УНИАН
    Участники флешмоба На велосипеде на работу в рамках Всемирного Дня без автомобиля.
    Участники флешмоба "На велосипеде на работу" в рамках Всемирного Дня без автомобиля.
    УНИАН
    Бывший мэр Славянска Неля Штепа на суде.
    Бывший мэр Славянска Неля Штепа на суде.
    УНИАН
    Вид на железнодорожную арку Крымского моста.
    Вид на железнодорожную арку Крымского моста.
    REUTERS Pavel Rebrov
    Президент Ирана Хасан Рухани выступает на параде вооруженных сил в Тегеране, Иран.
    Президент Ирана Хасан Рухани выступает на параде вооруженных сил в Тегеране, Иран.
    REUTERS
    Бокс - Джозеф Паркер и Хьюги Фьюри во время процедуры взвешивания, Манчестер, Великобритания
    Бокс - Джозеф Паркер и Хьюги Фьюри во время процедуры взвешивания, Манчестер, Великобритания.
    REUTERS Andrew Couldridge
    Неделя моды в Милане. Показ Gucci
    Неделя моды в Милане. Показ Gucci.
    REUTERS Stefano Rellandini

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    Петр Порошенко и Антониу Гутерриш.

    Президент Украины Петр Порошенко обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем вопрос активного привлечения организации к урегулированию конфликта в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии, сообщила пресс-служба президента. Встреча прошла на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН.

    Николай Спиридонов. Архивное фото
    blacksea.tv
    Ввод миротворцев зафиксирует, что Украина потеряла Донбасс – Спиридонов

    "Собеседники подробно обсудили вопрос активного привлечения ООН к урегулированию ситуации в Донбассе, в частности, перспективы развертывания полноценной миротворческой миссии ООН в Украине. Президент Украины подчеркнул, что только полноценная миротворческая миссия с всеобъемлющим мандатом может способствовать достижению главной цели — восстановлению мира в Донбассе", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте президента.

    Порошенко также призвал ООН присоединиться к процессу освобождения пленных.

    Читайте также: Долой прожорливых журналистов и мини-юбки! Соцсети шумят о реформах в ВР

    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.

    Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това. В 2017 году празднование иудейского Нового года пришлось на середину сентября.

    Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле Нахмана и в помещении синагоги пройдут 20-22 сентября, добавили в полиции.

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