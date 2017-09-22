Обратная сторона праздника: как выживает Умань во время хасидов

Зинаида Богун, Умань – для РИА Новости Украина

В среду вечером в городе Умань, Черкасской области иудеи официально начали праздновать еврейский новый 5778-ой по иудейскому летоисчислению год — Рош Ха-Шана. В пресс-службе Национальной полиции официально сообщили – в город прибыло около 35 тысяч паломников из 14 стран мира.

Чем живет украинский город в израильский праздник?

В тесноте, да не в обиде

Если у местных жителей спросить, с чем у них ассоциируется Рош Ха-Шана, почти все единогласно сойдутся во мнении – с теснотой. В самом городе проживает чуть больше 90 тысяч населения. 35 тысяч только официальных паломников – далеко не точная цифра, ведь украинских хасидов и тех, кто уже успел обосноваться в Умани, статистика не учитывает.

Плюс, каждый год сюда приезжают полицейские из Черкасс и Киева и близлежащих районов, сотрудники ГСЧС, журналисты и все, кто мало-мальски связан с паломничеством.

"С 15 сентября в районе паломничества дежурят 520 сотрудников полиции – местные, и приезжие. Плюс в помощь нашим полицейским приехало 17 полицейских из Израиля", — говорит Дмитрий Грищенко, руководитель сектора коммуникации ГУ Нацполиции в Черкасской области.

"Такси с утра вызвать не возможно, хотя в городе у нас 6 или 7 служб такси. Диспетчер отвечает, что машин нет. Оно и понятно – у нас за 30 – 40 гривен можно доехать из одного конца города в другой. И таксисты в основном отправляются в район паломничества – где украинец платит 40 гривен, с хасида можно сбить 10 долларов и выше…" — рассказывает Екатерина Головко, местная жительница.

В период паломничества снять номер в отеле практически не возможно – номера бронируют еще задолго до Рош Ха-Шана. Хасиды предпочитают селиться возле могилы, отели занимают украинцы – те, которые приехали работать "на хасидах".

"Возле района паломничества мы развернули оперативный штаб. Из 18 сентября работаем в усиленном варианте несения службы. Всего занято около 100 человек, большинство из которых приезжие – из Черкасс, и соседних районов – Христиновского, Жашковского, Маньковского, Звенигородского, Катеринопольского. Дежурят не только спасатели, но еще и водолазы, саперы, пиротехники, кинологи, химическая лаборатория, медслужба. В общем, у нас есть специалисты на любое чрезвычайное происшествие. Ну и 17 единиц техники тоже в полной боеготовности", — говорит руководитель отдела реагирования на ЧС Управления ГСЧС в Черкасской области Александр Горобец.

Очередями в супермаркетах и пробками на дорогах уже никого не удивить. Как и мусором. Две местные службы – государственное предприятие "Коммунальник" и частное предприятие "Экоклинер" попросту не справляются.

А 15 сентября за взятку был задержан руководитель "Коммунальника" Владимир Осауленко, который требовал 200 долларов у частного предпринимателя за содействие в предоставлении разрешений на размещение уличной торговли во время паломничества. Осауленко сейчас в больнице, так что государственные мусорщики остались "обезглавленными" в придачу.

Трудолюбивые и толерантные

"Когда они уже уедут?" — вздыхает большинство местных жителей.

Одна из особенностей местного менталитета – жизнь на период паломничества замирает и вертится только вокруг хасидов. Например, если Вы о чем-то договаривались заранее – от банальной перевозки мебели или личной встречи до архиважного бизнес-проекта или сдачи объекта под ключ, стоит быть готовым к фразе: "Все будет, но только после хасидов".

Большинство местных старается заработать. Кому-то повезло с жильем в районе могилы, кто-то таксует или разворачивает палатку с нехитрым скарбом, но большинство на этот период нанимаются на работу – торговать, работать на кухне, убирать после паломников, быть носильщиком. В цене гиды и переводчики.

Доходит до того, что местные на время Рош Ха-Шана берут отпуск или больничный на основной работе – ведь за пару недель в карман можно положить круглую сумму: от нескольких месячных заработков и до бесконечности.

О деньгах местные говорить не любят – ведь налогов практически никто не платит.

ck.dsns.gov.ua Пожар в Умани

"Работаю на кухне у хасов, получаю 500 гривен в день", – признается местная жительница Виктория.

"Я вчера возил группу хасидов – из Умани в Одессу, потом в Винницкую область. Положил на карман 1000 долларов", — говорит Юрий.

"Нашей семье повезло – у нас частный дом возле самой могилы Нахмана. Берем каждый год хасидов – у нас хороший ремонт, все удобства. Ездят каждый год одни и те же – их элита, так сказать. Мы за 10 лет успели заработать с этого дома на две квартиры в городе и сейчас достраиваем двухэтажный дом за городом", — признается Александр.

Несмотря на возможность подзаработать, с каждым годом неприязнь между местными и хасидами растет.

"Грязные, беспардонные, кричащие, наглые", — так коротко характеризуют уманчане гостей.

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"Для хасидов привычно ходить в грязном – нечищеная обувь, забрызганная едой одежда на животе или на груди, брюки в болоте. Их вера им, вроде, запрещает во время праздника стираться или чистить обувь. Ехать с таким в маршрутке не очень приятно. Если хасид заходит в магазин, то он начинает кричать – очень громко что-то спрашивает на своем языке. Если заходят два хасида – они будут стоять в разных углах магазина и громко разговаривать между собой. Очередей для них не существуют", — рассказывает Надежда Гончаренко, продавец.

На рынке многие торговцы устанавливают двойные цены – для украинцев и для хасидом. Обычные носки для своих стоят 20 гривен, а вот хасиду на пальцах покажут – 3 доллара.

"В последние годы у них появилась мода – нужно по приезду на Рош Ха-Шан обязательно что-то украсть на рынке и привезти домой, как фетиш. Поэтому нужно ухо держать в остро. У меня вчера один хасид хотел пуховик украсть. Хорошо, что догнал его – он вещь бросил, а сам убежал", — рассказал Вадим Остафийчук, торговец на рынке.

"Уманчане в целом толерантны к паломникам, хотя случаются инциденты. Но с этим быстро разбираются силовики. Так что можно сказать, городская власть в отношения уманчан и паломников не вмешивается. Да у нас и задачи другие", — говорит секретарь Горсовета Умани Людмила Кырылюк.

Небезопасное гетто

Район паломничества, где похоронен духовный лидер и основатель брацлавского хасидизма Цадик Нахман, совсем небольшой – всего в каких-то 300 метрах от центральной площади города, сразу за местным рынком. Уманчане называют район паломничества "Израильским кварталом" – все из-за того, что вывески и таблички в микрорайоне на иврите, а людей с пейсами в кипах или штраймулах (огромные меховые шапки священников-хасидов) там можно встретить круглый год. Эдакий мини-Израиль в отдельно взятом городе.

Другое название района – гетто. На период паломничества простому человеку туда пройти не возможно – в оцеплении стоят полицейские и пропускают исключительно по пропускам – хасидов, журналистов, и местных жителей при наличии прописки в паспорте.

С каждым годом количество паломников увеличивается в среднем на 5-7%. Так что небольшой и компактный район расширяется огромными темпами.

Большинство жилья возле могилы паломники успели выкупить за неплохую сумму, но район разрастается. Нынче большими домами обзаводятся жители соседних микрорайонов – Новой Умани и Лысой горы.

"За последний год в Умани появилось 15 новых отелей – теперь их в городе больше 50", – официально заявил вице-президент Международного благотворительного фонда имени Рабби Нахмана Шимон Бускила.

А неофициально спасатели признаются, что новые отели – просто головная боль.

"Большинство хитрых уманчан строят 3 или 4-этажные дома, которые работают, как мини-отели в период паломничества. Но по документам – это жилой дом. Поэтому проверить его на ту же пожарную безопасность нельзя. Налоги тоже никто не платит – хозяин попросту объясняет, что в своем большом доме принимает израильских друзей", – на условиях анонимности говорит один из спасателей из Умани.

Хасиды и министры

Удивительно, но при таком скоплении народа уровень преступности в городе резко идет на спад.

"Всего в городе сейчас 1,5 тысяч полицейских из подразделений Национальной полиции и Национальной гвардии, также задействованы подразделения тактической полиции. Роста преступности мы не фиксируем", — говорит Дмитрий Грищенко.

Как же тут забалуешь, если город буквально нашпигован полицией?

Хотя прецеденты с паломниками уже были.

Например, у одного из паломников украли 45 тысяч гривен, другого паломника задержали с десятью пакетиками каннабиса, а сегодня утром в районе паломничества за гаражами произошел взрыв неизвестного происхождения – 13-летнему парнишке-хасиду ранило руку. Полиция вынесла вердикт – кто-то бросил гранату. Чуть раньше паломники забыли потушить свечи в квартире, от чего загорелись занавески, пришлось тушить и мангал с шашлыками на балконе.

REUTERS Valentyn Ogirenko Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.

Такие ЧП считаются нормой. Силовики шутят, что если привезти за границу 30 тысяч украинцев и поселить их в одном районе – происшествий было бы куда больше.

"Хасиды – это еще можно пережить. А вот, когда сюда приезжает высшее начальство – так хоть вешайся. Мы с утра в части ждем нашего министра Николая Чечеткина. А к полиции с утра приехали заместители главы Нацполиции Вячеслав Аброськин и Александр Фацевич. Так что с утра аврал – генеральная уборка, наглаженная форма и стенды по охране труда должны быть", — комментирует анонимно один из уманских спасателей.

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что Умань – довольно богатый город. Но…

ck.dsns.gov.ua Пожар в Умани

"По итогам прошлого года паломничества городской бюджет получил 3,7 млн гривен налогов. Это если брать туристический сбор, налоги на торговлю, сдачу жилья в аренду, транспортные перевозки", — говорит секретарь Горсовета Людмила Кырылюк.

То есть, можно сказать, что из 30 тысяч паломников, каждый паломник принес в город чуть больше 120 гривен.