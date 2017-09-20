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    Праздник со скандалом. Хасиды заняли Умань

    (обновлено: )125735
    Хасиды со всего мира съезжаются в эти дни в небольшой городок Умань в Черкасской области, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана. Как город встречает паломников и сколько стоит отпраздновать еврейский Новый год, читайте в материале РИА Новости Украина.
    Рош а-Шана-2017
    УНИАН

    Оксана Максимова, РИА Новости Украина

    С вечера 20 сентября по 22 сентября иудеи всего мира отмечают Рош ха-Шана – Новый год по иудейскому календарю. Центральным местом празднования 5778-ого года по еврейскому летоисчислению в Украине традиционно становится Умань в Черкасской области.

    Массовые гуляния в Умани связаны с тем, что в городе похоронен цадик (праведник) Нахман, его могила – одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей так называемого брацлавского течения хасидизма.

    Плохо пахнет

    В минувшем году на празднование иудейского Рош ха-Шана, который пришелся на начало октября, в Умань прибыло рекордное количество паломников-хасидов – более 35 тысяч человек.

    Рош а-Шана-2017
    УНИАН
    Рош а-Шана-2017. В Украину съезжаются тысячи паломников-хасидов

    К охране общественного порядка привлекли 450 правоохранителей, из которых 150 – с других регионов страны. Также в Умань приехали израильские полицейские. Общественные активисты сетовали, что украинским полицейским дали приказ не трогать паломников, поэтому хасидов за нарушения к ответственности не привлекали.

    Не обошлось празднование и без инцидентов. Так, из-за большого наплывать людей в Умани прорвало канализацию, затопив фекалиями несколько улиц.

    "У нас был двухчасовой фильм ужасов "Конец Помпеи". Канализацию прорвало, улицу залило — весь фундамент домов на Пушкинской — в фекалиях. Машины ничего не откачивают, столбы поперекашивались, люди кричат", – пожаловался депутат Уманского горсовета Сергей Алексеев.

    Он также заявил, что в городе собралось такое количество хасидов, что их "расселять негде".

    УНИАН
    Рош а-Шана-2017

    "В одном гараже по 20 хасидов сидит. Палатки понаставляли, дома поподпирали, а полиция спокойна – они за общественнм безопасностью смотрят, чтобы никто не цеплялся, не дралися, ничего не крали, а эти себе молча подьезды обсцыкают", — резко отреагировал депутат.

    Также сообщалось о крупном ДТП при участии паломников. На трассе Киев – Одесса недалеко от Жашкова автомобиль с хасидами столкнулся с другим авто, слетел с трассы и сгорел. Участники аварии, по данным очевидцев, живы.

    Отметим, через некоторое время после празднования иудейского Нового года в Умани группа неизвестных устроила погром синагоги на могиле рабби Нахмана, к которой и съезжаются паломники. Погромщики ворвались в здание синагоги и забросали помещение кусками свинины, облили все красной краской и водрузили в помещении свиную голову с вырезанной на ней свастикой.

    Папа римский встретился и станцевал с хасидами в Ватикане
    Канал Zionist Report на youtube
    Папа Римский станцевал с хасидами в Ватикане

    К слову, считается, что если встретить Рош Ха-Шана возле могилы рабби Нахмана, то следующий год будет очень счастливым.

    Шумные танцы и расходы

    В этом году традиционно паломники съезжаются в Умань заранее. По данным Нацполиции, в город прибыло уже более 25 тысяч паломников-хасидов из 12 стран мира.

    "В настоящее время нарушений публичного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено", — говорится в сообщении правоохранителей.

    Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских.

    Блогеры сообщают, что в этом году ожидается не менее 50 тысяч паломников, и публикуют видео шумных танцев хасидов. 

    ​Вице-президент Международного благотворительного фонда имени ребе Нахмана из Брацлава Шимон Брускила сообщил, что с каждым годом количество паломников увеличивается на 5-7%.

    "В этом году мы ожидаем не менее 50 000. Люди едут со всего мира: в основном, конечно, из Израиля, США, Великобритании, Франции, но есть и группы из Йемена, Марокко и других арабских стран. За последний год в Умани появилось 15 новых отелей, теперь их у нас более 50 А в течение двух лет планируем построить синагогу", — рассказал Брускила.

    Флаг Германии
    TOBIAS SCHWARZ / AFP
    Антисемитизм в Германии набирает обороты

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    По данным СМИ, спальное место в Умани на время празднований обойдется только самым бедным паломникам в 250 долларов, а еще около 150 долларов понадобятся на питание, сувениры и поездки.

    Вместе с тем в Умани уже не обошлось без неприятностей. Как сообщил заместитель начальника по ГУНП в Черкасской области Виктор Иванко, правоохранители совместно с израильскими коллегами задержали хасидов-наркокурьеров. По данным местных СМИ, молодые люди убеждали, что наркотики держали для собственного употребления и не знали, что в Украине они запрещены.

    А как пройдет празднование иудейского Нового года в Украине в этом году, Умань узнает в ближайшие несколько дней.

    По материалам открытых источников интернет

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