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22.09.201717:37
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    Фотоленты

    Хасиды "оккупировали" Умань. Как выживает город

    (обновлено: )14210
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун
    Хасиды в Умани
    РИА Новости Украина Зинаида Богун

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    Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.

    Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това. В 2017 году празднование иудейского Нового года пришлось на середину сентября.

    Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле Нахмана и в помещении синагоги пройдут 20-22 сентября, добавили в полиции.

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