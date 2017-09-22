Хасиды "оккупировали" Умань. Как выживает город

Более 21 тысячи паломников-хасидов прибыли в Умань на празднование иудейского Нового года.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош-Ха-Шана) и помолиться на могиле праведника и толкователя Торы Нахмана из Брацлава (1772-1810), потомка основателя хасидизма Баал Шем Това. В 2017 году празднование иудейского Нового года пришлось на середину сентября.

Порядок в это время в Умани обеспечивают более 500 полицейских, а культовые мероприятия по случаю празднования Рош-Ха-Шана на могиле Нахмана и в помещении синагоги пройдут 20-22 сентября, добавили в полиции.