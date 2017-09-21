Ураган "Мария" разрушил то, что осталось после "Ирмы"

Пуэрто-Рико погрузился во тьму из-за "Марии". Как заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес, из-за урагана остров был полностью обесточен. При этом он заявил, что ситуацию с возможными разрушениями оценить пока не удалось.

Как пишет Washington Post, пришедший на остров ураган срывал крыши домов, валил деревья и раскидывал фрагменты строений по пляжу и дорогам.

"По всему острову жители сообщали о поваленных деревьях и заблокированных дорогах", — отмечает издание. Британская пресса обращает внимание на то, какой след "Мария" оставила на Виргинских островах.

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"Мария" разрушила то, что осталось", — пишет газета Guardian, приводя свидетельства местных жителей, которые еще не оправились от урагана "Ирма", обрушившегося на регион 10 сентября.

Как отмечает издание, почти на всей территории островов отсутствует мобильная связь, повсюду можно наблюдать дома без крыш, кучи металлических обломков, перевернутые и разбитые машины и поломанные деревья.