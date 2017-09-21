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    Фотоленты

    Ураган "Мария" разрушил то, что осталось после "Ирмы"

    (обновлено: )12211
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Последствия урагана Мария
    Ураган Мария
    Ураган Мария
    Последствия урагана Мария
    Hector RETAMAL / AFP
    Последствия урагана Мария
    Ricardo ARDUENGO / AFP
    Последствия урагана Мария
    Ricardo ARDUENGO / AFP
    Последствия урагана Мария
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Последствия урагана Мария
    Helene Valenzuela / AFP
    Последствия урагана Мария
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Последствия урагана Мария
    REUTERS Courtesy Nigel R. Browne/Caribbean Disaster Emergency Management Agency
    Последствия урагана Мария
    REUTERS Courtesy Nigel R. Browne/Caribbean Disaster Emergency Management Agency
    Последствия урагана Мария
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Последствия урагана Мария
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Последствия урагана Мария
    STR / AFP
    Последствия урагана Мария
    HECTOR RETAMAL / AFP
    Последствия урагана Мария
    REUTERS Carlos Garcia Rawlins
    Ураган Мария
    REUTERS Courtesy NASA/NOAA GOES Project/Handout via REUTERS
    Ураган Мария
    REUTERS NASA/Handout via REUTERS

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    Пуэрто-Рико погрузился во тьму из-за "Марии". Как заявил глава службы по чрезвычайным ситуациям острова Абнер Гомес, из-за урагана остров был полностью обесточен. При этом он заявил, что ситуацию с возможными разрушениями оценить пока не удалось.

    Как пишет Washington Post, пришедший на остров ураган срывал крыши домов, валил деревья и раскидывал фрагменты строений по пляжу и дорогам.

    "По всему острову жители сообщали о поваленных деревьях и заблокированных дорогах", — отмечает издание. Британская пресса обращает внимание на то, какой след "Мария" оставила на Виргинских островах.

    Читайте также: Так выглядит надежда. Самая популярная фотография урагана "Ирма" на Кубе

    "Мария" разрушила то, что осталось", — пишет газета Guardian, приводя свидетельства местных жителей, которые еще не оправились от урагана "Ирма", обрушившегося на регион 10 сентября.

    Как отмечает издание, почти на всей территории островов отсутствует мобильная связь, повсюду можно наблюдать дома без крыш, кучи металлических обломков, перевернутые и разбитые машины и поломанные деревья.

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