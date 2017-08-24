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    Выставка военной техники в центре Киева и дети

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (86)

    107
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Выставка военной техники в центре Киева и дети
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    В центре Киева открылась приуроченная ко Дню независимости Украины выставка военной техники, которая стала очень популярной среди детей.

    "Демонстрационный показ вооружения и военной техники начался в центре Киева в рамках празднования Дня Независимости Украины. В частности, демонстрируется техника вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы Украины и Национальной гвардии Украины", — передает УНН.

    По данным киевской городской администрации, в связи с выставкой с вечера 21 августа и до утра 28 августа будет перекрыта улица Крещатик.

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