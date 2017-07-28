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    Фотоленты

    Фотоитоги 28 июля: потасовки под горсоветом Тернополя, кровавое ДТП в Барселоне

    (обновлено: )5210
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    В Барселоне поезд врезался в платформу
    Президент Украины Петр Порошенко во время телеобращения в честь завершения конкурса по формированию нового Верховного Суда.
    Непогода в Киеве
    Члены экипажа Международной космической станции Паоло Несполи из Италии, Сергей Рязанский из России и Рэнди Бресник из США прогуливаются после надевания космических костюмов незадолго до запуска на космодроме Байконур, Казахстан.
    Под Одессой состязались спецназовцы военной полиции и Нацгвардии
    В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    Магазин Roshen во Львове обклеили антипрезидентскими лозунгами
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Под АП в Киеве столкнулись митингующие зоозащитники и циркачи
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    0352.ua
    Пикет под горсоветом в Тернополе
    0352.ua
    В Барселоне поезд врезался в платформу
    В Барселоне поезд врезался в платформу
    @undercover_camo
    Президент Украины Петр Порошенко во время телеобращения в честь завершения конкурса по формированию нового Верховного Суда.
    Президент Украины Петр Порошенко во время телеобращения в честь завершения конкурса по формированию нового Верховного Суда.
    УНИАН
    Непогода в Киеве
    Непогода в Киеве
    УНИАН
    Члены экипажа Международной космической станции Паоло Несполи из Италии, Сергей Рязанский из России и Рэнди Бресник из США прогуливаются после надевания космических костюмов незадолго до запуска на космодроме Байконур, Казахстан.
    Члены экипажа Международной космической станции Паоло Несполи из Италии, Сергей Рязанский из России и Рэнди Бресник из США прогуливаются после надевания космических костюмов незадолго до запуска на космодроме Байконур, Казахстан.
    REUTERS Shamil Zhumatov
    Под Одессой состязались спецназовцы военной полиции и Нацгвардии
    Под Одессой состязались спецназовцы военной полиции и Нацгвардии
    dumskaya.net
    В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину
    В Одессе полицейский автомобиль сбил женщину
    "Думская"
    Последствия сильного ливня в Стамбуле
    OZAN KOSE / AFP
    Ликвидация аварии на жд под Днепром
    informator.dp.ua
    Магазин Roshen во Львове обклеили антипрезидентскими лозунгами
    zaxid.net/Павел Паламарчук
    Крестный ход УПЦ КП по случаю Дня Крещения Руси в Киеве
    Украинское фото
    Под АП в Киеве столкнулись митингующие зоозащитники и циркачи
    Под АП в Киеве столкнулись митингующие зоозащитники и циркачи
    nashkiev.ua

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    В Тернополе под городским советом протестующие подожгли дымовую шашку, протестуя против торфяных котельных. Палатки и бочки с дровами и торфом активисты поставили под городским советом с вечера и ночевали под мэрией. Таким образом они хотели привлечь внимание к незаконному переоборудованию городских котельных на торфяное топливо, которое проводится несмотря на запретительные предписания экологов и открытое уголовное производство.

    В здании муниципалитета также состоялось столкновение. После того, как трое депутатов  прошли в холл горсовета, свободовцы начали их выталкивать. Началась схватка, потом драка, кто-то применил перцовый газ. У многих людей началась рвота.

    Читайте также: Савченко бросила вызов Порошенко. Реакция в соцсетях

    По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщили в пятницу местные службы спасения.

    Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал. По предварительным данным поезд, не смог остановиться и врезался в платформу. Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

    На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.

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