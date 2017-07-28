Фотоитоги 28 июля: потасовки под горсоветом Тернополя, кровавое ДТП в Барселоне

В Тернополе под городским советом протестующие подожгли дымовую шашку, протестуя против торфяных котельных. Палатки и бочки с дровами и торфом активисты поставили под городским советом с вечера и ночевали под мэрией. Таким образом они хотели привлечь внимание к незаконному переоборудованию городских котельных на торфяное топливо, которое проводится несмотря на запретительные предписания экологов и открытое уголовное производство.

В здании муниципалитета также состоялось столкновение. После того, как трое депутатов прошли в холл горсовета, свободовцы начали их выталкивать. Началась схватка, потом драка, кто-то применил перцовый газ. У многих людей началась рвота.

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По меньшей мере 48 человек пострадали в результате ЧП с пригородным поездом в Барселоне, сообщили в пятницу местные службы спасения.

Как пишут испанские СМИ, инцидент произошел в пятницу утром на железнодорожной станции Французский вокзал. По предварительным данным поезд, не смог остановиться и врезался в платформу. Около 20 человек были госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия прибыли шесть машин скорой помощи.