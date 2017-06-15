Фотоитоги 15 июня: "Прямая линия" с Путиным, ДТП с участием Барны

В четверг состоялась "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

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Глава государства в ходе общения ответил на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

Генеральное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство из-за ДТП в среду ночью с участием нардепа Олега Барны. Напомним, вечером 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.