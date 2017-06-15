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    Фотоленты

    Фотоитоги 15 июня: "Прямая линия" с Путиным, ДТП с участием Барны

    (обновлено: )44
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия реконструированного сквера Дружбы народов Украины и Азербайджана в Киеве
    Президент Украины Петр Порошенко, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс во время встречи в Киеве.
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания на стадионе Старт в Киеве.
    Родственники несут гроб жертвы теракта в Манчестере
    Двукратный победитель ралли Париж-Дакар, легенда японского автоспорта Хироси Масуока во время тест-драйва во Львове, 15 июня 2017
    Гройсман открыл в Запорожской области терминал Нибулон
    СБУ разоблачила в Укрзализныце механизм закупки некачественных запчастей
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    Порошенко передал военным медикам более 20 автомобилей
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Прямая линия с президентом РФ В. Путиным
    Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия реконструированного сквера Дружбы народов Украины и Азербайджана в Киеве
    Мэр Киева Виталий Кличко во время открытия реконструированного сквера "Дружбы народов Украины и Азербайджана" в Киеве
    УНИАН
    Президент Украины Петр Порошенко, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс во время встречи в Киеве.
    Президент Украины Петр Порошенко, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём и министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс во время встречи в Киеве.
    УНИАН
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания на стадионе Старт в Киеве.
    Мэр Киева Виталий Кличко во время выездного совещания на стадионе "Старт" в Киеве.
    УНИАН
    Родственники несут гроб жертвы теракта в Манчестере
    Родственники несут гроб жертвы теракта в Манчестере
    REUTERS Andrew Yates
    Двукратный победитель ралли Париж-Дакар, легенда японского автоспорта Хироси Масуока во время тест-драйва во Львове, 15 июня 2017
    Двукратный победитель ралли Париж-Дакар, легенда японского автоспорта Хироси Масуока во время тест-драйва во Львове, 15 июня 2017
    УНИАН
    Гройсман открыл в Запорожской области терминал Нибулон
    Гройсман открыл в Запорожской области терминал "Нибулон"
    kmu.gov.ua
    СБУ разоблачила в Укрзализныце механизм закупки некачественных запчастей
    СБУ разоблачила в "Укрзализныце" механизм закупки некачественных запчастей
    @SecurSerUkraine
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    ДТП с участием народного депутата Олега Барны в Киеве
    espreso.tv
    Порошенко передал военным медикам более 20 автомобилей
    Порошенко передал военным медикам более 20 автомобилей
    Фото со страницы Администрации президента в Facebook
    Закрытие кинофестиваля Кинотавр в Сочи
    Закрытие кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в эфире российских телеканалов и радиостанций.

    В четверг состоялась "прямая линия" президента России Владимира Путина с россиянами.

    Смотрите также: Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Онлайн-трансляция

    Глава государства в ходе общения ответил на вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

    Генеральное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство из-за ДТП в среду ночью с участием нардепа Олега Барны. Напомним, вечером 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.

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