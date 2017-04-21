Кропивницкий замело снегом: в городе объявлено штормовое предупреждение

В Кропивницком приостановлены занятия в школах из-за неблагоприятных погодных условий. Власти призывают водителей не использовать свои транспортные средства, чтобы коммунальщики могли очистить улицы города от снега.

По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в Кропивницком ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, заморозки до —5 С. В связи с активным перемещением балканского циклона в области объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, в результате непогоды в шести областях остаются без света 318 населенных пунктов.

Вместе с тем в период 19-20 апреля аварийными бригадами облэнерго было возобновлено электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях.

В связи с ухудшением погодных условий с 19 час. 20 апреля был введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги "Киев-Одесса" (308-464 километр). Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в Новороссийске Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

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