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    Кропивницкий замело снегом: в городе объявлено штормовое предупреждение

    Тема:

    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом (48)

    (обновлено: )146
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    persha.kr.ua
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    persha.kr.ua
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    persha.kr.ua
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    persha.kr.ua
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    zlatopil.com.ua
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    zlatopil.com.ua
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    rk.kr.ua
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    rk.kr.ua
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    rk.kr.ua
    Снег в Кропивницком
    Снег в Кропивницком
    rk.kr.ua

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    Снег в Кропивницком

    В Кропивницком приостановлены занятия в школах из-за неблагоприятных погодных условий. Власти призывают водителей не использовать свои транспортные средства, чтобы коммунальщики могли очистить улицы города от снега. 

    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
    Снегопад в Одессе: не только деревья несут угрозу для прохожих - спецкор

    По прогнозу Гидрометцентра, в пятницу в Кропивницком ожидаются сильные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, заморозки до —5 С. В связи с активным перемещением балканского циклона в области объявлено штормовое предупреждение.

    Напомним, в результате непогоды в шести областях остаются без света 318 населенных пунктов.

    Вместе с тем в период 19-20 апреля аварийными бригадами облэнерго было возобновлено электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях.

    В связи с ухудшением погодных условий с 19 час. 20 апреля был введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги "Киев-Одесса" (308-464 километр). Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

    Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в Новороссийске Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

    Смотрите также: Непогода в Запорожье: цветущие деревья и тюльпаны в снегу

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