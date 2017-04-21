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    Непогода в Украине: без света остаются почти 320 населенных пунктов

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    По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в период 19-20 апреля аварийными бригадами облэнерго было возобновлено электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях.
    Линия электропередачи. Архивное фото
    REUTERS Regis Duvignau

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В результате непогоды в шести областях остаются без света 318 населенных пунктов, сообщает в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "По состоянию на 7 ч. 21 апреля остаются обесточенными 318 населенных пунктов в шести областях, а именно: Одесской — 245 н.п., Николаевской — 14 н.п., Харьковской — 23 н.п., Днепропетровской — 32 н.п., Херсонской — 3 н.п. и Запорожской — 1 н.п.", — говорится в сообщении.

    Вместе с тем в период 19-20 апреля аварийными бригадами облэнерго было возобновлено электроснабжение 485 населенных пунктов в шести областях.

    В связи с ухудшением погодных условий с 19 час. 20 апреля был введен запрет движения для грузовых и крупногабаритных автомобилей на участке дороги "Киев-Одесса" (308-464 километр). Ограничений движения транспортных средств на других автомобильных дорогах нет.

    Из-за налипания мокрого снега и шквального ветра зафиксировано падение около 2 тыс 900 деревьев в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях. В результате падения дерева 18 апреля в Новороссийске Днепропетровской области от полученных травм в больнице умерла женщина 1957 г.р.

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