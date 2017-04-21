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    В мире

    В Приднестровье из-за снегопада отменили школьные занятия

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    На Приднестровье также наблюдается ухудшение погодных условий. Жителям рекомендовано оставаться дома, а автовладельцам по возможности не парковать машины вблизи линий электропередачм и деревьев.
    Школьники. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости, Владимир Сандуца. В связи с непогодой в школах Приднестровья по решению правительства отменили занятия.

    Снег в Одессе
    Сайт города Одессы
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    Накануне на регион обрушился мощный снегопад с сильным ветром, принеся с собой похолодание.

    "(В пятницу) 21 апреля занятия во всех школах республики – отменяются. Однако сами школы работать будут. Что же касается дошкольных учреждений, то они функционируют в штатном режиме, но посещение их детьми будет по усмотрению родителей", — говорится в сообщении приднестровских властей.

    На улицах приднестровских городов образовались снежные сугробы, отмечались случаи падения деревьев и снежных глыб с крыш домов. Жителям рекомендовано оставаться дома, а автовладельцам по возможности не парковать машины вблизи линий электропередачм и деревьев.

    По информации Гидрометцентра, осадки вызваны приближением южного циклона балканского типа, который в данный момент находится над Румынией. Не исключено понижение температуры до минусовых значений.

    Ранее сообщалось о снегопаде в Одесской области.

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