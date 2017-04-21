Снегопад в Одессе: не только деревья несут угрозу для прохожих - спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Погода в Украине ухудшается. На этот раз снег выпал в Одесской области. В самой Одессе ночью ухудшились погодные условия: начался сильный шквалистый вечер и пошел дождь с мокрым снегом.

Синоптики говорят, что снегопад вызвал арктический циклон. Например, в Раздельнянском районе в течение часа выпало 10 сантиметров снега, что стало полной неожиданностью для автомобилистов, многие из которых успели сменить резину на летнюю.

Какая сейчас ситуация в Одессе, сообщил (вечером 20 апреля – Ред.) спецкор Голоса Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Какова обстановка в Одессе?

— Снег еще продолжает идти, такой мокрый снег, сейчас он усилился, даже крупные-крупные хлопья падают, и буквально с самого утра у нас такая погода. Временами шел дождь, временами снежок, а временами даже опускался град. Град шел несколько раз, и довольно крупный. Город сильно не пострадал от этой ситуации, ситуация остается в норме, скорее всего, что одесситы прислушались к просьбам мэрии и спасателей, чтобы не выезжать сегодня без экстренной надобности на личном автотранспорте, и вообще по возможности не выходить из дома. В городе не так много людей действительно, и что удивительно, нет серьезных пробок. Небольшие заторы местами, конечно же, случаются, в том числе из-за ДТП, но в основном они мелкого характера. Правда, сегодня днем было довольно серьезное ДТП на второй станции Большого фонтана, там из-за аварии двух машин остановилось сразу три маршрута трамваев, сейчас два из них по-прежнему не работают, но в целом в городе ситуация остается в норме.

Большой шторм на море также бушует, и есть местами обвалы деревьев, но они не упали на проезжую часть, то есть в принципе не угрожают никому. Гораздо хуже ситуация в области, область действительно засыпало, в Раздельнянском районе 10 см снега выпало, также в Котовском районе, на севере области, довольно сильные снегопады прошли, снег лежит до сих пор на земле, и там температура ниже, чем в Одессе. Если в Одессе примерно +4 держится целый день, то там около нуля, то есть снег не тает, и по словам ГСЧС и синоптиков такая ситуация будет оставаться еще ближайшие два дня. Также довольно серьезные были неожиданные снегопады в Болградском районе, там случилось крупное ДТП, перевернулся пассажирский автобус, сообщается о множестве раненных, точное количество не уточняется. Но погибших, как заявили спасатели, нет. В принципе, ситуация пока что не радует, дождь со снегом продолжается, и ближайшие два дня возможны даже ночью заморозки и гололед.

Сайт города Одессы Снег в Одессе

Что делать автомобилистам? Помогают спасатели автомобилистам, ведь многие сменили резину на летнюю?

— В городе пока что такой проблемы нет, потому что очень мокро, и в принципе зимняя резина пока что не нужна. А вот в области ситуация, действительно, очень тяжелая, люди вряд ли меняют на зимнюю резину, разве что кому-то нужно ехать очень далеко по трассе, и уже был ряд случаев, когда спасатели вытаскивали машины из заносов, которые там застревали, их просто сносило на обочину, и они не могли из-за слякоти, снега, выехать. Спасатели продолжают мониторить трассы области, в поисках застрявших людей.

Коммунальные службы в состоянии справиться с тем, что происходит? В самом городе нет какой-то катастрофы со снегом, он тает и стекает в ливневки?

— Катастрофы нет, снег не лежит буквально ни минуты на земле, он тает. Есть только проблема с энергообеспечением, поликлиника детская уже около четырех часов обесточена. И также около десятка улиц на поселке Котовского, это большой жилой микрорайон, где живет около 300 тысяч одесситов, также без света. Коммунальщики работают, и также есть места, где обрушились деревья, они угрожают людям, кто может пройти внизу, и также фасады местами из-за сильных дождей и сырости начинают рушиться.

Ранее власти города говорили, что не собирается включать отопление. Сегодня появилась информация, что в некоторых домах начали теплеть батареи. Что вам об этом известно?

— Официально было заявлено, что это просто технически невозможно – запустить центральную котельную, запустить большие котельные, которые отапливают ряд домов. Разве что могут дома, которые имеют свои собственные отопительные системы, сами запускаться, и то по согласованию всех жителей, могут включаться. Возможно, такие акции имели место быть.

Насколько Украина готова дальше бороться с непогодой рассказал глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

Сайт города Одессы Снег в Одессе

"Зважаючи на можливий подальший негативний розвиток погодних умов, я пропоную місцевим і центральним органам влади, перше, це організувати в своїй сфері відповідальності жорсткий моніторинг обстановки на території регіону, а також забезпечити в цілодобовому режимі роботу штабів. Там, де вони вже працюють, продовжити роботу, де не працюють, розпочати їх роботу. Підготувати снігоочисну важку інженерну техніку високої прохідності, організувати чергування техніки на гірських перевалах, це Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька області. Своєчасно треба вводити обмеження руху автомобільного транспорту і в найкоротші терміни організувати відновлення енергопостачання до всіх 199 населених пунктів, які на сьогоднішній день залишаються знеструмленими. У разі знеструмлення потенційно небезпечних об’єктів, активно залучати можливості ДСНС щодо підключення до автономних джерел енергоживлення", — наголосив Микола Чечоткін.

Ранее директор Института информационного общества Ярослав Павловский в эфире "ГС" заявил, что ни одна коммунальная служба в городах, где внезапно выпал снег, не была готова к такому изменению погоды.

Также министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил в эфире Голоса Столицы, что в проблемных регионах водители должны воздержаться от поездок еще два дня, поскольку неблагоприятные погодные условия прогнозируют до воскресенья.