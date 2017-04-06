У горсовета в Луцке требовали выборов с файерами и дымовыми шашками

Представители "Национального корпуса — Волынь" собрались под Луцким горсоветом, призвав депутатов "прекратить цирк" и ускорить назначение выборов. Под зданием они жгли файеры и дымовые шашки, после чего зашли в сессионный зал, чтобы выразить свою позицию.

Руководитель организации Андрей Дьяченко с трибуны горсовета заявил, что хотя во время предыдущего сессионного заседания была принята во внимание смерть городского головы, однако до сих пор соответствующее уведомление не отправлено в Верховную Раду. По его мнению, проведение выборов в городе затягивается умышленно.

Смотрите также: В Киеве протестуют автоперевозчики: шины, палатки и драка