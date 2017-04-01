Протесты в Парагвае: один человек погиб, 30 ранены, более 200 задержаны - СМИ

КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. В результате массовых протестов в Парагвае против возможного переизбрания президента один человек погиб, как минимум 211 демонстрантов задержаны. Об этом сообщает местное издание ABC.

Среди задержанных – не менее четырех несовершеннолетних, они доставлены в полицейские участки. При этом прокуратура Парагвая сообщает, что сейчас берет показания всего у 12 задержанных.

По сообщению эквадорского портала Telegrafo, еще как минимум 30 человек получили ранения.

Погибший был молодежным лидером местной Подлинной радикально-либеральной партии. В ее офис в Асунсьоне ворвалась полиция, причем, по оценке лидера партии Эфраина Алегре, полицейские действовали очень жестко.

Парагвай захлестнули волнения, непосредственной причиной которых стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы.