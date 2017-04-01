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    Протесты в Парагвае: один человек погиб, 30 ранены, более 200 задержаны - СМИ

    Тема:

    Протесты и беспорядки в Парагвае (6)

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    Согласно информации, погибший был молодежным лидером местной Подлинной радикально-либеральной партии. Среди задержанных – не менее четырех несовершеннолетних.
    Беспорядки в Парагвае
    @teleSURtv

    КИЕВ, 1 апр – РИА Новости Украина. В результате массовых протестов в Парагвае против возможного переизбрания президента один человек погиб, как минимум 211 демонстрантов задержаны. Об этом сообщает местное издание ABC.

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    Среди задержанных – не менее четырех несовершеннолетних, они доставлены в полицейские участки. При этом прокуратура Парагвая сообщает, что сейчас берет показания всего у 12 задержанных.

    По сообщению эквадорского портала Telegrafo, еще как минимум 30 человек получили ранения.

    Погибший был молодежным лидером местной Подлинной радикально-либеральной партии. В ее офис в Асунсьоне ворвалась полиция, причем, по оценке лидера партии Эфраина Алегре, полицейские действовали очень жестко.

    Парагвай захлестнули волнения, непосредственной причиной которых стало голосование 25 сенаторов, одобривших внесение изменений в конституцию страны, разрешающих переизбрание президента. Протестующие в Парагвае подожгли здание конгресса. Для разгона манифестантов полиция применила резиновые пули и водометы.

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