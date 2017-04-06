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    Протест в Полтаве. Число задержанных достигло 12 человек - полиция

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    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве (6)

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    По словам главы областной полиции, всего в территориальные подразделения полиции были доставлены 12 человек. Число пострадавших не изменилось - в результате стычек травмы получили три человека.
    Столкновения в центре Полтавы
    ГУ НП Украины в Полтавской области

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Количество задержанных в результате столкновений в Полтаве, которые произошли вечером в среду, увеличилось до 12 человек, заявил утром в четверг руководитель отдела коммуникаций Главного управления Нацполиции в области Юрий Сулаев.

    Митинг против застройки в центре Полтавы, переросший в столкновения
    Интернет-издание "Полтавщина"
    Кровавые разборки в центре Полтавы

    "Для установления личности и дачи объяснений в территориальные подразделения полиции всего были доставлены 12 человек (ранее сообщалось о восьми — Ред.). Все эти лица идентифицированы, дали свои объяснения. Это представители как одной, так и другой стороны", — сказал он в эфире 112 Украина.

    Сулаев подтвердил, что в результате стычек пострадали три человека.

    По его словам, сначала в митинге участвовали около 50 человек, но в течение 1-1,5 часа их численность превысила 300.

    Смотрите также: Столкновения в Полтаве: активисты с "болгарками" vs охрана с битами

    Вечером в среду в Полтаве мирный протест перерос в драку с представителями частной охранной фирмы. Активисты решили снести арку, которую установил местный предприниматель. По данным полиции, один человек получил ножевое ранение, второй — повреждения головы, третьим оказался патрульный, который получил удары в лицо. Два пострадавших участника АТО прооперированы, сообщила волонтер Наталия Гранчак.

    С помощью инструментов арку удалось снести. Устанавливаются все обстоятельства правонарушения.

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