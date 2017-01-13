Протест против действий городской власти в Днепре

В пятницу, 13 января, перед зданием Днепропетровской облагосадминистрации прошел митинг, в котором приняли участие несколько сот человек. Участники акции протестовали против действий городской власти, в частности – демонтажей рекламных структур, МАФов и других объектов малого и среднего бизнеса.

Митингующих пришли поддержать депутаты городского совета Днепра.

"Сегодня к власти в городе пришел рейдер и методы работы и решения вопросов – рейдерские. Три года назад мы протестовали против появления так называемых "титушек", а сегодня в город продолжается их подвоз. На базе отдыха и бывшем комбайновом заводе наши люди заблокировали несколько групп "титушек", которые приехали из Белой Церкви, Запорожья. Наша жизнь строится на том, есть ли в стране закон или нет. Если дела строятся на основе рейдерства, то я уверен, что это не то, что мы хотели 3 года назад. Мы обращались в правоохранительные органы, НАБУ, но не видим конкретных действиях. Мы говорим о фиктивных конкурсах, в которых победу одержали предприятия, предлагавшие услуги в несколько раз дороже. И так во всем", — отметил депутат горсовета Загид Краснов.

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Митингующие потребовали встречи с главой Днепропетровской ОГА Валентином Резниченко и донесения информации о ситуации в Днепре президенту Украины.

"Если мэр города не прислушается к людям, то вскоре перед облгосадминистрацией соберется несколько десятков тысяч человек. Мы обратились к губернатору, чтобы он решил этот вопрос и вразумил мэра. Также мы обратились к правоохранительным органам, но пока мы не видим реакции", — сказал депутат городского совета Днепра Сергей Суханов.