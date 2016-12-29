В Днепре задержали 40 человек, мешавших демонтажу рекламных конструкций

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина, Ульяна Громовенко. Полиция Днепра заявляет о задержании уже 40 человек, мешавших демонтажу рекламных конструкций.

Напомним, в ночь на 28 декабря в Днепре, выполняя решение Индустриального районного суда, власти города взялись за демонтаж десятков рекламных носителей на Набережной-Заводской и улице Вернадского. Коммунальщикам пытались помешать. Вчера правоохранители сообщали о задержании пяти молодых людей, которые наблюдали за действиями коммунальных служб и пытались помешать им срезать билборды. Лидер партии "Громадская сила" Загид Краснов, который находится в оппозиции к действующему мэру Днепра Борису Филатову, заявил о репрессиях со стороны властей.

Начальник патрульной полиции Днепра Владимир Богонис сообщил, что молодые люди повредили автомобили — эвакуатор и манипулятор, а также другое имущество коммунальщиков. Кроме того, из легкового автомобиля, стоявшего рядом с местом происшествия, были похищены документы.

"Патрульные задержали 40 человек, которые препятствовали работе коммунальных служб. Сейчас идет разбирательство. Но поверьте: с нами шутить не надо. Мы не допустим нарушений общественного порядка", — заявил Богонис.

facebook.com/zagid.krasnov На месте демонтажа в Днепре рекламных носителей, отношение к которым имеет оппозиционный политик Загид Краснов

"Конструкции стоят на законных основаниях. Предприятие-владелец платит все налоги. Разрешение на установку и размещение по всем адресам действительно еще четыре года. Но появилась постановление суда и коммунальщики, даже не предупредив владельцев конструкций, не дав им времени опротестовать решение либо же самим убрать билборды, начали демонтаж", — пояснил Краснов. Начальник управления рекламы и торговли Днепровского горсовета Руслан Мороз, комментируя ночную акцию коммунальщиков, заявил, что таким образом они выполняли решение Индустриального суда.

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"Если билбордов много, давайте уменьшим их количество. Но пропорционально для каждого участника рекламного рынка. Но почему-то уничтожаются только билборды, принадлежащие "Громадской силе". Иначе, как политическими репрессиями я это не назову", — резюмировал оппозиционный политик.