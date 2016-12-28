В Днепре снесли рекламные билборды оппозиционного политика

Коммунальные службы Днепра при поддержке правоохранителей ночью и утром в среду на Набережной-Заводской и улице Вернадского (бывшая ул. Дзержинского) устроили показательный демонтаж рекламных носителей, отношение к которым имеет оппозиционный политик, лидер всеукраинской партии "Громадская сила" Загид Краснов.

На Набережной их действия попытались блокировать молодые люди спортивного телосложения, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

По информации пресс-секретаря областного управления Национальной полиции Анны Старчевской, поскольку молодежь препятствовала работе коммунальных служб, пятеро молодых людей были задержаны и доставлены в Чечеловский районный отдел полиции. Правоохранители, однако, не уточняют, по какой статье парни были задержаны.

"Мэр Филатов решил бороться с политическими оппонентами с помощью беззакония, титушек и админресурса. Ради удовлетворения своих амбиций он идет на все. Уже в пятый раз билборды "Громадской силы" пытаются срезать ночью, нарушив все законы. Для этого у Филатова наняли десятки единиц техники — манипуляторы, краны, другое оборудование. Причем везут его из Запорожья, Киева и других городов", — прокомментировал ситуацию Краснов.

При этом он выразил сожаление, что муниципальная гвардия и полиция спокойно наблюдали за происходящим и даже не пытались препятствовать нанятым коммунальщикам.

"Хочу ответственно заявить: борды абсолютно законные, налоги платятся, а разрешения действуют еще четыре года. Но для того, чтобы снести конструкции мэр сделал фейковую "постанову" Индустриального суда: якобы некий гражданин обратился в суд на горисполком по факту незаконных бигбордов. И суд обязал горисполком их снести", — написал политик на своей странице в Facebook. По словам Краснова, городские власти не предупреждали владельцев рекламных носителей об их сносе.

Начальник управления рекламы и торговли Днепровского городского совета Руслан Мороз, в свою очередь, подтвердил, что в распоряжении мэрии имеется решение суда от 14 декабря. Согласно документа, в Днепре будут демонтированы 180 рекламных конструкций.

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"Если борды портят внешний вид город — нет вопросов. Давайте сократим их количество. В два раза, в три, в пять, в десять. Но! Пропорционально у каждого. Но все дело в том, что сносятся только борды "Громадской силы". А это значит только одно — политическую расправа с оппонентом", — заявил Краснов.

Ранее в ноябре мэру Днепра не понравилась фотография в Facebook, на которой депутат от "Громадской силы" Екатерина Збарская изображена с винтовкой. Градоначальник написал на женщину заявление в прокуратуру.