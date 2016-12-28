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В Днепре снесли рекламные билборды оппозиционного политика

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    В Днепре демонтировали рекламные билборды оппозиционного политика.

    Коммунальные службы Днепра при поддержке правоохранителей ночью и утром в среду на Набережной-Заводской и улице Вернадского (бывшая ул. Дзержинского) устроили показательный демонтаж рекламных носителей, отношение к которым имеет оппозиционный политик, лидер всеукраинской партии "Громадская сила" Загид Краснов.

    На Набережной их действия попытались блокировать молодые люди спортивного телосложения, сообщает корреспондент РИА Новости Украина.

    Борис Филатов. Архивное фото
    Борис Филатов/Facebook
    Из Днепра. Год Филатова - успехи и скандалы

    По информации пресс-секретаря областного управления Национальной полиции Анны Старчевской, поскольку молодежь препятствовала работе коммунальных служб, пятеро молодых людей были задержаны и доставлены в Чечеловский районный отдел полиции. Правоохранители, однако, не уточняют, по какой статье парни были задержаны.

    "Мэр Филатов решил бороться с политическими оппонентами с помощью беззакония, титушек и админресурса. Ради удовлетворения своих амбиций он идет на все. Уже в пятый раз билборды "Громадской силы" пытаются срезать ночью, нарушив все законы. Для этого у Филатова наняли десятки единиц техники — манипуляторы, краны, другое оборудование. Причем везут его из Запорожья, Киева и других городов", — прокомментировал ситуацию Краснов.

    При этом он выразил сожаление, что муниципальная гвардия и полиция спокойно наблюдали за происходящим и даже не пытались препятствовать нанятым коммунальщикам.

    "Хочу ответственно заявить: борды абсолютно законные, налоги платятся, а разрешения действуют еще четыре года. Но для того, чтобы снести конструкции мэр сделал фейковую "постанову" Индустриального суда: якобы некий гражданин обратился в суд на горисполком по факту незаконных бигбордов. И суд обязал горисполком их снести", — написал политик на своей странице в Facebook. По словам Краснова, городские власти не предупреждали владельцев рекламных носителей об их сносе.

    Начальник управления рекламы и торговли Днепровского городского совета Руслан Мороз, в свою очередь, подтвердил, что в распоряжении мэрии имеется решение суда от 14 декабря. Согласно документа, в Днепре будут демонтированы 180 рекламных конструкций.

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    "Если борды портят внешний вид город — нет вопросов. Давайте сократим их количество. В два раза, в три, в пять, в десять. Но! Пропорционально у каждого. Но все дело в том, что сносятся только борды "Громадской силы". А это значит только одно — политическую расправа с оппонентом", — заявил Краснов.

    Ранее в ноябре мэру Днепра не понравилась фотография в Facebook, на которой депутат от "Громадской силы" Екатерина Збарская изображена с винтовкой. Градоначальник написал на женщину заявление в прокуратуру.

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