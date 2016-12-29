Днепр коммунальный: массовый демонтаж рекламных конструкций и протесты

Ульяна Громовенко — Днепр, для РИА Новости Украина

Решение о демонтаже более 3 тысяч рекламных конструкций, которые не просто загромождали улицы Днепра, а порой и создавали аварийные ситуации, созрело в мэрии уже давно.

Начальник управления рекламы и торговли Днепровского городского совета Руслан Мороз говорит, что власти с лета уходящего года собирались сократить количество билл-бордов по всему городу.

"По состоянию на сейчас их порядка 4,5 тысяч. Многие из них нависают над проезжей частью, перекрывают для водителей обзор дорожных знаков и портят вид города. Поэтому мы решили уменьшить количество рекламных конструкций. Посмотрели опыт Винницы и будем прореживать количество рекламных носителей", - поясняет Мороз.

Чиновник привел цифры: если еще два года назад на родине премьер-министра Украины было порядка полутора тысяч рекламных конструкций, то сейчас их не более полтысячи. По тому же пути намерены пойти и днепровские власти.

"Мы уже начали выполнять решения исполкомов горсовета прошлых лет по демонтажу билл-бордов. (Непонятно, что же мешало чиновникам раньше выполнять свои же решения?— Ред.). В каждом из них указано до 400 адресов, где расположены конструкции под рекламу", — комментирует чиновник. При этом он добавляет: власти разработают новые правила игры для всех операторов рынка наружной рекламы в Днепре. А их на сегодняшний день около 10, самых крупных.

Руслан Мороз признается, при минувшей власти управление рекламы горсовета и профильное коммунальное предприятие отдавали самые лучшие адреса аффилированным структурам. Это случилось, как считает Мороз, из-за того, что "управление рекламы и подчиненное ему предприятие перешли под контроль определенных политических сил". Чиновник не уточняет, о ком идет речь. Но очевидно, что Мороз имеет в виду "Громадскую силу" Загида Краснова. В кулуарах мэрии говорят, что именно человек оппозиционного мэру политика контролировал весь рекламный рынок в Днепре до недавнего времени.

Сам Загид Краснов эти предположения Мороза не комментирует. В свою очередь, говоря о демонтаже ряда рекламных конструкций в нескольких районах города минувшей ночью, лидер "Громадской силы" заявляет о репрессиях со стороны мэра Днепра.

"Мэр Филатов решил бороться с политическими оппонентами с помощью беззакония, титушек и админресурса. Ради удовлетворения своих амбиций он идет на все. Уже в пятый раз билл-борды "Громадской силы" пытаются срезать ночью, нарушив все законы. Для этого у Филатова наняли десятки единиц техники — манипуляторы, краны, другое оборудование. Причем везут его из Запорожья, Киева и других городов", - так Краснов комментирует ночной погром на Набережной-Заводской и улице Вернадского.

При этом политик согласен с тем, что рынок наружной рекламы в Днепре нужно упорядочивать. Но не насильственным путем. А через переговоры с участниками рынка и формированием понятных и прозрачных условий.

"Если борды портят внешний вид город — нет вопросов. Давайте сократим их количество. В два раза, в три, в пять, в десять. Но! Пропорционально у каждого. Но все дело в том, что сносятся только борды "Громадской силы". А это значит только одно — политическую расправа с оппонентом", — заявляет Краснов.

По его словам, снесенные минувшей ночью борды, были установлены на основании разрешений, выданных мэрией. Эти разрешения, со слов Краснова, действуют еще четыре года.

"Но для того, чтобы снести конструкции мэр сделал фейковую "постанову" Индустриального суда: якобы некий гражданин обратился в суд на горисполком по факту незаконных бигбордов. И суд обязал горисполком их снести", - поясняет оппозиционный политик. По словам Краснова, городские власти не удосужились предупредить владельцев рекламных носителей об их сносе. А коммунальщики, прикрываясь решением суда, повредили чужое имущество. Муниципальная гвардия и полиция сделали вид, что ничего страшного не произошло.

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Напомним, городские власти Днепра уже пытались уменьшить количество рекламных конструкций на улицах Днепра. Первой заметной акцией стал демонтаж металлических щитов в районе Березинки. Горожане на такую инициативу отреагировали положительно. А вот оппозиция возмутилась тем, что, по команде Бориса Филатова в Днепре уничтожают имущество тех рекламных агентств, которые либо принадлежат оппозиционным политикам, либо в прежние года поддерживали "Оппозиционный блок" и "Громадскую силу".