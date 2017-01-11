Депутат: рейдеры при захвате дома под Днепром обстреляли охрану и полицию

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные при попытке захватить частный дом в Новоалександровке, недалеко от Днепра, обстреляли представителей охранной компании и прибывших на место стрельбы полицейских, три человека ранены, сообщил вечером 10 января депутат Криворожского горсовета Николай Колесник.

По его словам, ЧП произошло еще 7 января.

"Расстрел в Новоалександровке, 3 км от Днепра. 7-го января попытка захвата частного дома, по тревожной кнопке выезжает охранная фирма, их берут в заложники и связывают, бьют ломают ребра, жильцы дома тоже "в скотче", к дому подъезжает руководитель охранной фирмы с двумя охранниками и парень с видеокамерой, только вышли из машины по ним открыли огонь на поражение, забросали гранатами, РГД-5 сработала, Ф-1 "заснула" под машиной", — написал Колесник на странице в Facebook.

По его словам, двое человек находятся в реанимации, еще один получил "сквозное пулевое в руку, пуля в животе, вся спина в осколках".

"Приезжает полиция, машина расстреляна рейдерами, благо все живы, машина в решето", — написал он.

Колесник добавил, что участники инцидента взяты под стражу.

facebook.com/NikolayKolesnyk Задержания после стрельбы в Новоалександровке Днепропетровской области 7 января 2017 года

Напомним, в декабря 2016 года пять правоохранителей погибли в перестрелке между сотрудниками Государственной службы охраны (входит в состав Нацполиции) и спецподразделением Национальной полиции КОРД в поселке Княжичи. Президент Петр Порошенко призвал наказать виновных в гибели полицейских. Генпрокуратура ведет расследование по статье "убийство".